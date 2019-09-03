بورصة جيميني تقدم ميزة الحسابات الفرعية للمؤسسات

تام شمس - الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - قدمت بورصة العملات المشفرة التابعة للتوأمين وينكلفوس في نيويورك "جيميني" ميزة حسابات فرعية للعملاء من المؤسسات، مما يتيح إنشاء حسابات متعددة تحت حساب رئيسي واحد.

وفي إعلان بتاريخ ٣ سبتمبر، كشفت بورصة العملات المشفرة عن ميزة جديدة تمكن عملاء المؤسسات من إنشاء وإدارة عدد غير محدود من الحسابات الفرعية ضمن حساب رئيسي واحد. وزعمت جيميني أنها أول بورصة عملات مشفرة وحفظ في العالم لدعم مثل هذا الخيار.

"الميزة الأكثر طلبًا"

بمجرد قيام المستخدم بإنشاء مجموعة من الحسابات الفرعية، يمكنه فصل استراتيجيات التداول والصناديق والعملاء النهائيين، وكذلك كسب خصومات رسوم التداول على أساس الحجم بطريقة أبسط. وأوضح الإعلان كذلك:

"يمكن أن يكون لكل حساب فرعي مجموعته المميزة الخاصة من المستخدمين المسموح لهم بأدوار محددة، وكذلك رصيد الحساب الخاص به وعناوين العملات المشفرة الفريدة التي يمكن التحقق منها بشكل مستقل. كما يمكن لمسؤول الحساب الرئيسي عرض وتنفيذ الإجراءات لأي مستخدم ولأي حساب فرعي."

وتتيح الميزة أيضًا تحويل العملات الرقمية أو العملات الورقية على الفور بين الحسابات الفرعية دون مقابل، لأن هذه التحويلات غير متصلة ولا يتم بثها إلى سلسلة بلوكتشين معينة.