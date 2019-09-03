إطلاق هاتف هوبي بلوكتشين في جنوب شرق آسيا الأسبوع المقبل

تام شمس - الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:43 مساءً - تخطط بورصة العملات المشفرة الصينية "هوبي" لإطلاق هاتفها الذكي أكيوت أنجل في جنوب شرق آسيا في الأسبوع المقبل.

الافتتاح الرسمي سيأتي الأسبوع المقبل

كان هاتف هوبي بلوكتشين الجديد متاحًا بالفعل لبعض المستخدمين في الصين، ولكن من المقرر إطلاقه الفعلي في الأسبوع المقبل كجزء من إطلاق هوبي برايم السادس، وفقًا لتقرير فاينانشيال ماغناتس يوم ٣ سبتمبر.

وبسعر حوالي ٥٠٠ دولار، يمكن شراء هاتف أكيوت أنجل الذكي باستخدام عملة البورصة الأصلية هوبي توكن (HT).

وبحسب ما ورد تم تطوير الهاتف بلوكتشين الجديد القائم على نظام أندرويد بالتعاون مع مشروع هوبي "هول نتورك". ومن المقرر توزيع المنتج في جنوب شرق آسيا بنهاية عام ٢٠١٩، حسبما يشير التقرير. وتخطط هوبي أيضًا لتوسيع منتجها الجديد إلى أوروبا والولايات المتحدة في حالة نجاح الإطلاق.

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وقد صرحت ليفيو ونغ، الرئيس التنفيذي لشركة هوبي غلوبال، بأن هواتف بلوكتشين هي اتجاه واعد لتطوير صناعة بلوكتشين في المستقبل، مؤكدة أن المبادرات المماثلة ستنمو فقط في المستقبل.

"نظرًا لتطور الصناعة وزيادة تكامل ابتكارات مثل ٥ جي في أنظمة الاتصالات الخاصة بنا، فإننا نعتقد أن المزيد والمزيد من مجتمعات العملات المشفرة سترغب في التداول والتعامل مع الأجهزة المحمولة."

إطلاق هول نتورك (NODE)

وتأتي هذه الأخبار وسط إصدار هوبي لمشروعها هوبي برايم السادس، هول نتورك (Node) يوم ٣ سبتمبر. ووفقًا للإعلان، ستطلق هوبي غلوبال المشروع في ١١ سبتمبر ٢٠١٩.

وفي مقدمة المشروع الذي تم نشره يوم ١ سبتمبر، كتبت هوبي أن الشبكة بالكامل ستستند إلى القيمة الناتجة عن سلوك المستخدم، بمساعدة من الأجهزة الطرفية وحوافز سلوك المستخدم من أجل بناء شبكة "قيمة سلوكية". ووفقًا للإعلان، سيقتصر إجمالي عرض Node على ١٠ مليارات توكن، بينما يمثل إجمالي الإصدار الأولي ٧,٥٪ من إجمالي التوكنات.