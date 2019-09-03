برغر كينغ يتيح لك الدفع في ألمانيا باستخدام بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 06:47 مساءً - تقبل النسخة الألمانية من سلسلة الوجبات السريعة المشهورة عالميًا برغر كينغ الآن مدفوعات بيتكوين (BTC) في موقعها الإلكتروني للتوصيل وتطبيقات الهاتف المحمول.

خيارات الدفع على الصفحة الرئيسية Bklieferservice.de

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ظهرت بيتكوين مؤخرًا ضمن خيارات الدفع على موقع الويب الخاص بتوصيل برغر كينغ الرسمي وتطبيقات الهاتف المحمول في ألمانيا. ومع ذلك، فمن غير الواضح إذا ما كانت بيتكوين مقبولة أيضًا في مطاعم برغر كينغ المادية في ألمانيا، والتي تضم أكثر من ٦٠٠ موقع في البلاد.

ليست المرة الأولى التي يقبل فيها برغر كينغ بيتكوين

وفقا لموقع معلومات الشركات كرنش بيز" يعمل برغر كينغ، الذي تم إطلاقه في عام ١٩٥٤ ومقره في ميامي بفلوريدا، الآن في أكثر من ١٣٠٠٠ موقع يخدم أكثر من ١١ مليون ضيف يوميًا في ٩٨ دولة حول العالم. ويقدر الموقع أيضًا أن الإيرادات السنوية لعملاق الوجبات السريعة تبلغ ١,٧ مليار دولار.

وفي صيف عام ٢٠١٧، أعلنت شركة برغر كينغ روسيا أنها ستبدأ في قبول مدفوعات بيتكوين، ثم قدمت عملتها الافتراضية الخاصة باسم وبركوين في أواخر أغسطس. أيضًا في عام ٢٠١٧، تم قبول بيتكوين لأول مرة من قبل برغر كينغ آخر في أرنهيم، وهي مدينة في هولندا.