أرباح واستحواذ وتوقف.. آخر أخبار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء

حققت العملات الرقمية اليوم الثلاثاء، أرباحًا مقبولة في آسيا، وخاصة مع تجاوز عملة بتكوين مستوى 10 آلف دولار.

وارتفعت بتكوين نسبة 5.87%، إلى 10,388.1 دولار، في تمام الساعة 11:17 (3:17 بتوقيت جرينتش)، بينما زاد زخم العملات الرقمية ليصل إلى 10,000 دولار، المستوى الأعلى هذا الأسبوع.

وجنت عملة إيثيريم 4.06%، وإكس بي آر (ريبيل) ارتفعت 1.88%، ولايتكوين 1.34%.

عمليات استحواذ في منصات العملات الرقمية:

وفي ذات سياق العملات الرقمية اليوم أعلنت بينانس أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، على استحواذها لمنصة تداول الأصول الرقمية JEX.

ستقوم المنصة الأكبر في العالم ببعض التعديلات على المنصة التي تم الاستحواذ عليها وإطلاقها من جديد تحت اسم Binance JEX.

ومن المقرر أن تقدم تلك المنصة منتجات مشتقات مالية، بما فيها: العقود الآجلة، وعقود الخيارات.

أعلنت بينانس في بيان رسمي لها عن الصقفة حيث قالت: “تنضم JEX لنظام عمل بينانس تحت اسم Binance JEX، وتركز جهودها على بناء أسواق المشتقات المالية للأصول الرقمية”.

أضافت: “مما يسمح لمستخدمي بينانس بالحصول على خدمات منها: العقود الآجلة، عقود الخيارات، وغيرها من المشتقات.”

قالت منصة JEX إنها أولى منصات معاملات الأصول الرقمية في إصدار خيارات لبتكوين، وغيرها من خيارات العملات الرقمية.

كما توفر المنصة خيارات على بتكوين، وإيثيريم، ولايتكوين، وآي أو إس.

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في الوقت نفسه، أطلقت بينانس منصتين لمنتجات العقود الآجلة، ويمكن للمستخدمين التصويت على ما يفضلون.

وقالت المنصة أيضًا إنها ستصدر أدوات استدانة، مما يرفع اهتمام المستثمرين بعملة بينانس، وتيثير، وكلاسيك إيثيريم.

إغلاق منصة تايلاندية:

مع متابعة أخبار العملات الرقمية ومنصاتها، جاء نباء إغلاق المنصة التايلاندية العملاقة Bitcoin Co، بعد استمرار في السوق لمدة 5 أعوام.

ومن المقرر أن توقف المنصة عملها من آخر الشهر الجاري في 30 سبتمبر، وكل الودائع يتم تعطيلها بعد 6 سبتمبر.

قالت المنصة في بيان لها: “قررت Bitcoin Co. Ltd التوقف عن تقديم خدمات التداول الرقمي، وخدمات المحفظة الاستثمارية، بغرض التركيز على فرص أعمال أخرى”.

المصدر:

sa.investing.com

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