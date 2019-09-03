سامسونغ تقدم براءة اختراع لـ "محرك حالة صلبة قابل للبرمجة"

تام شمس - الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 02:55 مساءً - قدمت شركة إلكترونيات المستهلك الكورية الجنوبية سامسونغ براءة اختراع لمحرك حالة صلبة (SSD) يدعم بلوكتشين.

"مفتاح ومحرك أقراص صلبة بلوكتشين قابلة للبرمجة"

أفاد موقع "ديسنتر" لأخبار الصناعة المحلية يوم ٣ سبتمبر أن شركة سامسونغ قد تقدمت بطلب للحصول على براءة اختراع لـ "مفتاح ومحرك حالة صلبة قابل للبرمجة" في ١٥ يناير وأنه قد تم نشره يوم ٢ فبراير.

ولا تتوفر الكثير من التفاصيل حول النظام المصمم حديثًا، لكن يُقال إنه سيُستخدم لتحسين سرعة وعمر أجهزة التخزين التي تدعم بلوكتشين.

ولتحقيق هذا الهدف، تعتزم سامسونغ استخدام مصفوفات البوابة القابلة لبرمجة الحقل (FPGAs). وهي أجهزة يمكن وضعها بين أجهزة المعالجة للأغراض العامة والدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (أسيك).

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ويمكن برمجة هذا النوع من الأجهزة بحيث يكون مستعدًا لحساب الخوارزميات بطريقة أكثر فعالية من أجهزة الكمبيوتر متعددة الأغراض. ولكن على عكس أسيك، يمكن إعادة برمجتها لتتكيف مع خوارزميات مختلفة. وقد جعلتها هذه الميزات بديلًا أكثر مرونة، ولكن أقل كفاءة، لرقاق أسيك في تعدين العملات المشفرة.

سامسونغ تأخذ العملات المشفرة على محمل الجد

قامت شركة سامسونغ، وهي إحدى أكبر منتجي الإلكترونيات في العالم، بدمج المزيد من الميزات المبنية على أساس بلوكتشين في أجهزتها المحمولة. ففي الشهر الماضي، قامت عملاق الإلكترونيات بدمج تطبيق إكس واليت من بوندي إكس في سامسونغ بلوكتشين واليت إلى جانب أكثر من ٣٠ عملة مشفرة أخرى.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف الشهر الماضي، فقد تقدمت شركة علي بابا الصينية العملاقة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت بطلب للحصول على براءة اختراع أمريكية بعنوان "مخطط إدارة اسم النطاق للتفاعلات المتقاطعة في أنظمة بلوكتشين."