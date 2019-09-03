تام شمس - الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 02:55 مساءً - كشف البنك المركزي الهولندي اليوم عن أنه سيبدأ في تنظيم الشركات التي تقدم خدمات مرتبطة بالعملات المشفرة اعتبارًا من ١٠ يناير ٢٠٢٠.
حيث ذكرت رويترز يوم ٣ سبتمبر أن البنك المركزي الهولندي أوضح أن الشركات المعنية في القطاع يجب أن تسجل نفسها لدى المؤسسة إذا كانت ترغب في الاستمرار في العمل.
ويقال إن البيان الرسمي للبنك قد نص على ما يلي:
"بعبارات واضحة، يتعين على الشركات التي تقدم خدمات للتبادل بين العملات المشفرة والمال العادي وموفري خدمة محفظة العملات المشفرة، التسجيل لدى البنك المركزي الهولندي."
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تطورات العملات المشفرة الحديثة في هولندا
حسبما ورد، حث الوزراء الهولنديون حكومة البلاد في يوليو على تنظيم العملات المشفرة وبعض المدفوعات النقدية بسبب مخاوف تتعلق بغسل الأموال.
وفي يناير، تلقى وزير المالية الهولندي، وبكي هوكسترا، مشورة رسمية من الهيئة الهولندية للأسواق المالية والبنك المركزي الهولندي بشأن تطبيق نظام ترخيص لخدمات العملات المشفرة.
ولا تعترف هولندا بالعملات المشفرة باعتبارها عملة قانونية، رغم أن محكمة هولندية حكمت في عام ٢٠١٨ بأن بيتكوين (BTC) كان "قيمة قابلة للتحويل" مشروعة في قضية دفع غرامة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي الهولندي: سيتم تنظيم شركات العملات المشفرة اعتبارًا من يناير ٢٠٢٠ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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