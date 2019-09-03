المخضرم براندت: البيتكوين دخل في مرحلته الرابعة

أكد بيتر براندت المؤلف والمخضرم في تجارة السلع، أن هناك احتمالية قوي أن يدخل البيتكوين “العملة المشفرة الأعلى” في المرحلة الرابعة للتكافئ.

قال براندت عبر حسابه على موقع تويتر: “إمكانية أن BTC $ دخلت المرحلة الرابعة مكافئ”، ثم عاد التغريد مرة أخرى: “الآراء حول هذا السوق ليست ذات صلة، وما يهم ليس ما تفعله بعض الأدوات على المدى الطويل، ولكن ما تفعله أثناء شغلك لمركز ما”.

وحلل البعض التغريدة، إذا طالبوا بعدم تجاهل كلمة “إمكانية” نظرًا لعدم وجود أمر مؤكد في سوق العملات الزئبقية “على حد تعبر coinnews”.

وفي هذا النطاق، قد صرح المحلل المالي ومناصر البيتكوين ماكس كيزر Max Keizer، مؤخرًا أن سعر Bitcoin قد يصل إلى 28,000 دولار.

كما توقع أن العملات البديلة ستكون زهيدة الثمن أو ستختفي تمامًا، لأن كل الأموال ستدفق إلى بيتكوين، معللًا ذلك على الهيمنة الحالية للعملة الأشهر بنسبة 60%، وإمكانية ارتفاعه إلى ما بين 80% و90%.

فكل ذلك يؤكد توقعات براندت أن البيتكوين يستمر في النمو ويقضي على العملات البديلة، إذا قال: “متحمسي العملات المشفرة يتوقعون أن ترتفع العملات البديلة مرة أخرى، وقد يصابون بخيبة أمل كبيرة”.

الجدير بالذكر أن مؤشر بيتكوين BTC كان مرتفع وقت كتابة الخبر وسجل 9,815.91 دولار.

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المصدر:

https://ar.coinnewstelegraph.com