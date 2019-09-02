تحليل فني لزكاش zcash واحدة من العملات الرقمية

سعر زكاش zcash مقابل الدولار من أهم المعلومات التي يبحث عنها المهتمين بعالم العملات الرقمية بشكل يومي، لذلك تحليل فني لزكاش ضروري لمتابعة آخر وأحدث الأسعار، خاصة مع هبوط العملة أثناء تداولات الأسبوع الماضي من مناطق 53.53 دولار، لتكسر منطقة 50.52 دولار.

جاء هذا الهبوط المفاجئ نتيجة ضغط البائعين على العملة، مما أدي إلى استمرار نزيفها وكسر حاجز 47.28 دولار خلال تداولات يوم الأربعاء الماضي، وتوقف الهبوط عند 43.88 دولار.

تحليل مؤشرات العملة الرقمية زكاش:

من ضمن تحليل فني لزكاش يجب الوقوف عند آخر المؤشرات للعملة الرقمية زكاش قبل كتابة التقرير:

المتوسط المتحر البسيط السريع والبطيء: إشارة محايدة مع حركة السعر

مؤشر ماكد بالإعدادت الافتراضية: إشارة صاعدة من دون تأكيد نتيجة التداول دون مناطق 45.45دولار.

توقعات العملة الرقمية زكاش:

من المتوقع أن العملة زكاش تخترق منطقة 45.45 دولار، وتصل إلى 51.37 دولار بالاستهداف.

Advertisements

الدعم: 38.49- 31.85- 25.00

المقاومة: 47.28- 50.52– 55.05

إخلاء مسئولية:

موقع الخليج 365 الإخباري يعرض الأخبار بشكل حيادي و لا يعرض نصائح إستثمارية حول عروض طرح أولية و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو نصائح استثمارية و يخلي المسؤولية من أي قرار استثماري يقوم به القارئ