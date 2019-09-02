أحدث المنضمين.. بطل ملاكمة شهير يطلق عملته المشفرة الخاصة

عالم العملات الرقمية المشفرة أصبح يغازل المشاهير حول العالم، بعدما لجأت الشركات الكبرى إلى نفس الأمر والاستثمار من خلالها، مما جعل بطل الملاكمة الفلبيني المشهور ماني باكياو يطلق عملته المشفرة الخاصة.
أطلق باكياو توكنه الخاص pac من خلال دعم مالي من قبل مستثمرين في القطاع الخاص ومن بينهم مايكل أوين نجم كرة القدم السابق، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان من الأسرة الحاكمة في مدينة أبو ظبي.
المشاركة في بورصة طرح العملات المشفرة:
يتعامل توكن pac ضمن بورصة طرح العملات المشفرة العالمية جيكوكس في سنغافورة، وذلك بهدف بناء نظام إيكولوجي كامل وليس لجمع الأموال ونجاح الاستثمار فقط، وهذا ما يحلم به البطل الملاكم الذي تحول إلى مغني وسياسي شهير.
الجدير بالذكر أن باكياو لن يكون الأخير في طرح عملة مشفرة خاصة، بينما أفادت كوينتيليغراف إن المغني الأمريكي جيسون ديرولو يخطط هو الآخر في إطلاق عملة مشفرة خاصة به على المنصة ذاتها “جيكوكس”.
وعن ذلك قال إيفان إنغو من مسئولي الاتصالات في جيكوكس إن المنصة تهدف إلى تجميع أكبر قدر من المواهب والنجوم، وأن جايسون لن يكون آخر من ينضمون إلى صف المنصة العالمية.
المصدر : Arabfolio.com
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