تليجرام يطلق عملته المشفرة جرام في أكتوبر إجباريًا

أصبحت شركات التواصل الاجتماعي على موعد جديد من التطور بشكل مختلف، حيث تطلعت إلى إطلاق عملات رقمية مشفرة خاصة بها، إذ بدأ موقع فيسبوك في خطته لإطلاق ليبرا، والآن تريد تليجرام القيام بنفس الشيء.

تليجرام و عملة جرام

جرام أو Gram هي العملة الرقمية المشفرة الجديدة التي سوف يطلقها تطبيق تليجرام في غضون الشهرين المقبلين، وسوف تعمل هذه العملة التي يشاع عنها منذ وقت طويل مع هيكل لامركزي مماثل لعملة البتكوين.

كما تمكن تلك العملة المتعاملون بها بالقيام بصفقات مالية عالمية، بالإضافة إلى خاصية المحفظة الإلكترونية التي سوف يطلقها التطبيق ليقوم الشخص بتخزين أمواله عبر منصته التي تستخدم من قبل 200 مليون شخص حول العالم.

أطلق تطبيق تليجرام وعد بطرح العملة بحلول 31 أكتوبر المقبل من العام الجاري، أو خسارة استثمارته بإعادة أموال المستثمرين بعد دفعة استثمار بلغت 1.7 مليار دولار خلال العام الماضي 2018.

وفي النهاية مازال إطلاق تليجرام عملة رقمية أمر غير واضح وغير مأكد مما تأمل الشركة تحقيقه من خلال عملتها الرقمية Gra، ولكن بالنظر إلى أن Telegram تفتخر بكونها خدمة آمنة ومشفرة للدردشة، فربما تتطلع إلى جذب إنتباه المستخدمين الذين قد يقدرون الأمان.

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ومع ذلك، فإن السؤال الوحيد الذي يطرح نفسه حاليًا هو ما إذا كان لدى الهيئات التنظيمية أي شيء لتقوله حول هذا الموضوع أم لا.

المصدر:

forexcrunch

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