مدينة ساو باولو تستخدم سجل بلوكتشين للأشغال العامة

تام شمس - الاثنين 2 سبتمبر 2019 05:38 صباحاً - ستستخدم حكومة بلدية ساو باولو بالبرازيل سجل بلوكتشين لمشاريع الأشغال العامة.

وقد تعاقدت أمانة البلدية للبنية التحتية الحضرية والأشغال مع شركة بلوكشين "كونستراتيفو" لتنفيذ حل بلوكشين لقاعة المدينة، وفقًا لتقارير كوينتيليغراف البرازيل في الأول من سبتمبر.

شفافية أفضل بعد عدم الكفاءة في الماضي

قررت المدينة تنفيذ حل بلوكتشين للأعمال العامة بعد أن أجبرتها الظروف السيئة على إغلاق العديد من الجسور والطرق، على الرغم من الاستثمارات العامة الكبيرة في تشييدها. ووفقًا لماركوس غرانديرو، رئيس كونستراتيفو، ستعمل المنصة على تحسين الوصول إلى البيانات المتعلقة بالمشروع لجميع أصحاب المصلحة. حيث أوضح قائلًا:

"من الضروري أن تكون البيانات من جميع أصول أعمال البناء في مدينة ساو باولو أو من المشاريع الجارية متاحة عبر الإنترنت لأي صانع قرار. وتتم إدارة العمليات والمستندات في الوقت الفعلي من أي مكان."

وأضاف غرانديرو أن استخدام تكنولوجيا بلوكتشين لمشاريع الأشغال العامة سيتيح للمدينة تحديد مصدر المشاكل التي قد تظهر بعد سنوات من الانتهاء من المشروع، حيث توفر التكنولوجيا سجلًا ثابتًا لجميع المعلومات ذات الصلة.