سعر بيتكوين يبلغ ٩٨٠٠ دولار أمريكي حيث يتم تداول العملات المشفرة الرئيسية جانبيًا

تام شمس - الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:42 صباحاً - الأحد ٣٠ سبتمبر - تتداول الأسواق بشكل جانبي اليوم، حيث لا تتجاوز المكاسب والخسائر بين أكبر خمس عملات مشفرة ٤٪.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين (BTC) بشكل طفيف بعد تداولها بالقرب من ٩٦٠٠ دولار لمعظم اليوم. في وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة عند ٩٧٩٩ دولارًا، بزيادة قدرها ١,٧٢٪ خلال اليوم.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

بقي سعر أعلى عملة بديلة وهي إيثريوم (ETH) مستقرة نسبيًا على مدار اليوم، حيث تم تداولها بالقرب من ١٧٠ دولارًا. في وقت كتابة المقالة، انخفضت العملة بنسبة ٠,٥٩٪ خلال اليوم ويتم تداولها عند ١٧١,٨٨ دولارًا.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تم تداول توكن ريبل بثبات على مدار الأسبوع، مع عدم وجود استثناء اليوم. في وقت كتابة المقالة، انخفضت العملة بنسبة ٠,٧٦٪ لتتداول عند ٠,٢٥٧ دولار.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أكبر الخاسرين والرابحين من بين أعلى ٢٠ عملة بديلة

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، شهدت مونيرو (XMR) مكاسب رائعة، حيث ارتفعت أكثر من ٧٪ لتتداول عند ٧٢,٨٥ دولارًا في وقت كتابة المقالة. تشهد لايتكوين (LTC) أيضًا بعض المكاسب، حيث ارتفعت بنسبة ٣,٤٣٪ لتتداول عند ٦٧,١٢ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

وفي الوقت نفسه، فإن أكبر الخاسرين بين أعلى ٢٠ عملة بديلة هو ألغوراند (ALGO)، والذي انخفض حاليًا بنسبة ٦٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ليتداول عند ٠,٣٩٢ دولار.