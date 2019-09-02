بطل الملاكمة الفلبيني ماني باكياو يصدر عملته المشفرة الخاصة

تام شمس - الاثنين 2 سبتمبر 2019 02:42 صباحاً - أطلق بطل الملاكمة الفلبيني المشهور ماني باكياو عملته المشفرة الخاصة.

ففي الأول من سبتمبر، ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الملاكم الفلبيني الذي تحول إلى سياسي ومغني قد أطلق توكنه الخاص بدعم مالي من مستثمرين من القطاع الخاص مثل نجم كرة القدم السابق في ليفربول مايكل أوين والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي.

الإدراج في بورصة طرح العملات المشفرة العالمية بسنغافورة

سيتم إدراج توكن Pac في بورصة طرح العملات المشفرة العالمية (جيكوكس) في سنغافورة، مما يمهد الطريق أمام المعجبين به لشراء البضائع والتفاعل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما ورد قال جيفري لين، مؤسس جيكوكس ومديرها التنفيذي، إن التوكن لا يهدف فقط إلى جمع الأموال ولكن إلى بناء نظام إيكولوجي كامل.

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تولى باكياو، الذي يحظى حاليًا بلقب بطل وزن الريشة في الرابطة العالمية للملاكمة، أول منصب في مجلس الشيوخ في الفلبين في يونيو ٢٠١٦.

المزيد من خطط المشاهير لإطلاق التوكنات مع جيكوكس

حسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فإن المغني وكاتب الأغاني الأمريكي جيسون ديرولو يخطط أيضًا لإطلاق عملة مشفرة خاصة به على المنصة.

حيث قال إيفان إنغو، كبير مسؤولي الاتصالات في جيكوكس في ذلك الوقت: "نحن ملتزمون بتجميع مجموعة متنوعة من المواهب من النجوم في جيكوكس، وبالتأكيد لن يكون جايسون آخر موسيقي ينضم إلى صفوفنا".

وفي تقرير إصدارها الرسمي، تشير جيكوكس إلى أن تقنيتها مبنية على أكليم بلوكتشين وتم تصميمها ليستفيد منها المشاهير في نقاط مختلفة في حياتهم المهنية.