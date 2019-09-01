الشركة وراء زي كاش تعلن عن خسائر في الربع الأول من عام ٢٠١٩

تام شمس - الأحد 1 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - أعلنت شركة إلكتريك كوين (ECC)، وهي الشركة وراء العملة المشفرة التي تركز على الخصوصية زي كاش (ZEC)، عن خسائر مالية في الربع الأول من عام ٢٠١٩.

ووفقًا لتقرير الربع الثالث لعام ٢٠١٩ المنشور يوم ٢٩ أغسطس، كانت الشركة تعمل بمعدل عجز شهري متوسط ​​قدره ١٨٦٠٠٠ دولار خلال الربع الأول من العام.

التشغيل بالخسارة

وبحسب ما ورد كانت الشركة تتلقى ٦١٥٧ زي كاش شهريًا و٢٠٠٠ زي كاش لتعويض الموظفين. وبالنظر إلى متوسط ​​سعر العملة خلال هذا الإطار الزمني، فهي تعادل حوالي ٤٤٩٠٠٠ دولار. ومن ناحية أخرى، كانت المصروفات الشهرية للشركة "تقريبًا ٦٣٥٠٠٠ دولار بما في ذلك تعويضات الموظفين المدفوعة بعملة زي كاش بسعر الربع الأول [...] عند حوالي ٥٥ دولارًا." مع ذلك، انتهى إجمالي مقتنيات إلكتريك كوين بالزيادة:

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"بلغت قيمة نهاية الربع الأول للشركة بالدولار الأمريكي وزي كاش حوالي ٥,٢ ملايين دولار. وتمتلك الشركة حاليًا ما قيمته ٦,٤ ملايين دولار تقريبًا من الدولارات الأمريكية وزي كاش."

إلكتريك كوين تبحث عن تمويل

ناقش الرئيس التنفيذي لشركة إلكتريك كوين والمؤسس المشارك لشركة زي كاش زوكو زيلكوكس إمكانية تجديد صندوق تطوير زي كاش في خطاب نُشر في يوليو.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، تم إبلاغ عملاء كوين بيز المقيمين في المملكة المتحدة بأن البورصة ستلغي دعم عملة زي كاش التي تركز على الخصوصية.