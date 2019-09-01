تقرير: شبكة بلوكتشين من تيليغرام "تون" ستكون متوافقة مع تطبيقات إيثريوم اللامركزية

تام شمس - الأحد 1 سبتمبر 2019 02:43 مساءً - ستسمح سلسلة بلوكتشين الخاصة بشبكة تيليغرام المفتوحة (تون) للمطورين بتنفيذ عقودهم الذكية من إيثريوم (ETH).

وحسبما ذكر موقع أخبار الصناعة "كوين ديسك" يوم ٣٠ أغسطس، بدأت شركة البرمجيات الناشئة "تون لابز" التي يديرها المستثمرون في توكنات تيليغرام في بناء برنامج مجمّع سوليديتي لسلسلة بلوكتشين الخاصة به. وتستخدم لغة البرمجة هذه بشكل أساسي لتطوير عقود ذكية في شبكة إيثريوم.

قد تكون هناك حاجة للتجميع

وفقًا للتقرير، ستتيح الأداة للمطورين نقل عقودهم الذكية في إيثريوم إلى تون، لكن لم يتم تحديد إذا ما كانت بعض التغييرات في الكود ستكون مطلوبة. وقد صرح ألكسندر فيلاتوف، الرئيس التنفيذي لشركة تون لابز والشريك الإداري للمنفذ:

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ربما كان هذا أصعب شيء قمنا ببنائه. وهو سيسمح لمجتمع إيثريوم المتقدم بسحب كل ما كتبوه عن إيثريوم إلى تون."

منصة رائجة من اليوم الأول

تقوم الشركة أيضًا ببناء أدوات أخرى تهدف إلى تحسين نظام تون الإيكولوجي. ويلاحظ أيضًا أن برنامج التجميع يتم اختباره منذ يوليو. تم تطوير تون بواسطة فريق تيليغرام، وهو مشروع بلوكتشين يهدف إلى تمكين التطبيقات والرسائل اللامركزية.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف أمس، قد تبدأ الاختبارات العامة لبلوكتشين بشبكة تيليغرام المفتوحة في ١ سبتمبر، وفقًا لأحد المستثمرين.