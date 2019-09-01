الصين تنافس بعملة رقمية جديدة أم مجرد شائعات

خلال الأسابيع الماضية زعمت بعض المصادر أن تقنية العملة الرقمية في الصين جاهزة للانطلاق في شهر نوفمبر المقبل من العام الجاري.

وكان من المؤكد أن تلك العملة الرقمية ستكون الأولى بدعم من الحكومة الصينية، مما يجعلها منافسًا مباشرًا لعملة ليبرا الرقمية الخاصة بموقع فيسبوك.

في مفاجأة من الصين، أعلنت أنها لا تطلق تشفيرًا مدعومًا من البنك المركزي في نوفمبر، وجاء هذا من قبل وسائل الإعلام الحكومية الصينية في صحيفة جلوبال تايمز في دحض تقرير فوربس.

البنك المركزي يدعو تقرير “تكهنات غير دقيقة“:

على موقع تويتر، أسقطت جلوبال تايمز قصة فوربس واسعة الانتشار في نفي مقتضب، حيث تزعم التايمز أن البنك المركزي الصيني رفض الشائعات باعتبارها “تكهنات غير دقيقة”.

لم تشرح الصحيفة ولا بنك الشعب الصيني (البنك المركزي للبلاد)، ولم تقم فوربس بتحديث قصتها أو تراجعها، لذلك ينظر العديد من المتابعين إلى جلوبال تايمز بشك.

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ليست المرة الأولى لفوربس:

ليست هذه المرة الأولى التي تدعى فوربس أن البنك المركزي الصيني سوف يطرح عملته المشفرة للتغلب على الميزان على فيسبوك.

ومع ذلك، يبدو الآن أن تقرير فوربس ربما يكون مبالغًا فيه أو سابق لأوانه أو خاطئًا، لأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها فوربس بتوزيع قصة عملة مشفرة تم مشاركتها على نطاق واسع ولكن تم كشفها لاحقًا.

في ديسمبر 2018 ، أفادت فوربس بفارغ الصبر أن كنتاكي فرايد تشيكن فنزويلا قد بدأت قبول مدفوعات داش، احتفل مجال التشفير بالأخبار قائلاً: “إنها مثال آخر على أن العملات المشفرة تسير في الاتجاه السائد”.

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ومع ذلك، نفى الرئيس التنفيذي لشركة كنتاكي فنزويلا تقرير فوربس واعتذر عن الأخبار المزيفة.

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الصين تشدد على تعدين البيتكوين:

اتخذت الحكومة الصينية في كثير من الأحيان موقفا عدائيا تجاه العملات المشفرة، حيث فعلت حملة ضد تعدين البيتكوين وسط مشاكل متكررة في عمليات الاحتيال وسرقة الكهرباء.

في مايو 2019، ألقت السلطات الصينية الجدة البالغة من العمر 61 عامًا بالسجن لمدة أربعة أشهر لسرقة الكهرباء أثناء تعدين البيتكوين.

المصدر:

CCN

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