مبرمجٌ أسترالي يحذر المستخدمين من نقاط الضعف في شبكة البرق المسرّعة

تام شمس - السبت 31 أغسطس 2019 08:48 مساءً - حذر المبرمج الأسترالي ومصمم التعليمات البرمجية لشبكة البرق المسرّعة "راستي راسل" المستخدمين من أنه "تم العثور على مشكلات أمنية في العديد من مشاريع البرق المسرّعة التي قد تسبب خسائر في الأموال".

يوصى بالتحديثٌ العاجل

في ٣٠ أغسطس، نشر راسل في تغريدة تحث مشغلي عقد شبكة البرق المسرّعة على تحديث برامجهم في أسرع وقت ممكن. ووفقًا للرسالة، يتعلق تحذيره بجميع إصدارات سي لايتنينغ قبل ٠.٧.١، وlnd الأقدم من ٠.٧، وeclair حتى الإصدار ٠.٣.

والجدير بالذكر أن شركة تطوير بلوكتشين "بلوكستريم" قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن إصدار الإصدار ٠.٧.٢ من برنامج قابلية التوسي لايتنينغ.

التفاصيل ستصدر قريبًا

في رسالة موقعة من PGP تم نشرها على نطاق مؤسسة لينكس، حذر راسل صراحة المستخدمين من مشاكل الأمان ووعد بإصدار مزيد من التفاصيل في المستقبل:

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"سيتم إصدار التفاصيل الكاملة خلال ٤ أسابيع (٢٠١٩-٠٩-٢٧)، يرجى الترقية قبل ذلك بوقت طويل."

شبكة البرق المسرّعة هي عبارة عن حل قابلية لتوسيع بيتكوين خارج السلسلة من الطبقة الثانية يهدف إلى تمكين مدفوعات بيتكوين الفورية وشبه المجانية. وقد قال كبير مسؤولي الإستراتيجية في بلوكستريم، سامسون مو، إن بيتكوين سيئة بالنسبة للمدفوعات، لكن شبكة البرق المسرّعة يمكنها حل هذه المشكلة.