مديرةٌ تنفيذية سابقة في كونسنسيس تنضم إلى مشروع توكنات الأوراق المالية "داسك نتورك"

تام شمس - السبت 31 أغسطس 2019 08:48 مساءً - انضمت كافيتا غوبتا رئيسة شركة بلوكتشين السابقة إلى مشروع توكنات الأوراق المالية "داسك نتورك".

فحسبما ذكرت صحيفة "ذا بلوك" يوم ٣٠ أغسطس، انضمت غوبتا إلى داسك نتورك، وهي شركة ناشئة مقرها في أمستردام تحاول مساعدة الشركات على تحويل أسهم ملكيتها إلى توكنات. ويدعي الشريك المؤسس لشركة داسك نتورك "ميلس ديس" أن الشركة تعمل أيضًا مع بورصة أوروبية خاضعة للرقابة وأنها تعاونت مع بورصة عملات مشفرة كبرى.

جمع الأموال للشركات الخاصة

تعتقد غوبتا، التي عملت في ماكنزي، وبنك إتش إس بي سي، والبنك الدولي، أن طرح توكنات الأوراق المالية (STOs) يمكن أن تعالج مختلف العوائق التي تحول دون دخول الشركات الخاصة إلى الأسواق العامة. ووفقًا للتقرير، توفر عمليات طرح توكنات الأوراق المالية وسيلة للشركات للحفاظ على السيطرة مع زيادة رأس المال أيضًا عن طريق بيع عدد أقل من الأسهم، مقارنةً بالإدراج العام. وأوضحت غوبتا:

"تستمر العديد من الشركات في وادي السيليكون في دفع الاكتتابات العامة لأن المؤسسين يريدون الاحتفاظ بالسيطرة. وباستخدام سيولة ما قبل الاكتتاب العام، سيظلون قادرين على جمع الأموال دون أن يطلقوا عليها الفئة "D" أو "السلسلة E". هذه النقطة الوسطى يجب أن تكون هناك ". Advertisements

ووفقًا لغوبتا، تسمح طرح توكنات الأوراق المالية للشركات بتحديد السعر المناسب للاكتتاب العام. وشرحت:

"هذه هي أفضل طريقة لهم لاختبار السوق على السعر الذي يرغب السوق في تقديمه لهم، بدلًا من اثنين أو ثلاثة من بنوك الاكتتاب العام تخبرك بما هي قيمتك في السوق. [...] وهي ستغير الطريقة التي تقرر بها الشركات إذا ما كانت تقوم بالاكتتاب العام. بالنسبة لكثير من الشركات، قد لا يقومون حتى بالاكتتاب العام الأولي."

كما ذكر كوينتيليغراف في يوليو، فإن أكبر بنك استثماري في أمريكا اللاتينية BTG Pactual يخطط لتحويل كرحه لتوكنات الأوراق المالية الخاصة به - وهو خط إمداد تزيد مبيعاته عن مليار دولار - إلى بلوكتشين تيزوس.