كونتيننتال تكشف النقاب عن تطبيقٍ تجريبي لمنصة سيارات مستندة إلى بلوكتشين

تام شمس - السبت 31 أغسطس 2019 05:43 صباحاً - كشف مورد السيارات "كونتيننتال" عن تطبيق يسمى Earn As You Drive، والذي يستخدم تقنية بلوكتشين لمنح أموال مقابل معلومات مستخدم السيارة.

بيانات مساحة وقوف السيارات مقابل العملة الرقمية

أفادت فوربس بالأخبار يوم ٢٩ أغسطس. ووفقًا للتقرير، تعاونت كونتيننتال مع شركة التكنولوجيا "هيوليت باكارد إنتربرايز" ومزود الشبكة مفتوحة المصدر "كروسبار" لإنشاء Earn As You Drive. ويقال إن هذا التطبيق يتيح للسائقين الاشتراك في كسب العملة الرقمية لمشاركة المعلومات حول توفر مواقف السيارات في الشوارع من خلال أجهزة استشعار السيارات. تتم مشاركة البيانات مع الشركة المصنعة التي تقوم بدورها بإرسالها إلى خدمة انتظار سيارات تابعة لجهة خارجية.

ويعتمد التطبيق الجديد على منصة تحويل البيانات إلى أموال (DMP) القائم على بلوكتشين من كونتيننتال. وحسبما ذكر كوينتيليغراف البرازيل سابقًا، شاركت كونتيننتال مع شركة هيوليت باكارد لهذا التطور، الذي تم الإعلان عنه في فبراير. وبالإضافة إلى الاستفادة المالية من البيانات التي تم جمعها من المركبات، يهدف المشروع أيضًا إلى استخدام البيانات لتعزيز ثقة وسلامة السائق.

برامج تجربة كسب المال من جاغوار لاندروفر

قامت جاكوار لاند روفر أيضًا بتجربة برنامج للكسب مع مؤسسة أيوتا. ووفقًا للتقرير، قامت الشركة باختبار البرنامج في أيرلندا، والذي يسمح للمستخدمين بتلقي عملة مشفرة من أيوتا مقابل تبادل البيانات.

وكما ذُكر في وقت سابق اليوم من قبل كوينتيليغراف، تقوم جاغوار ولاندروفر وأيوتا بعرض تجريبي لتقنية دفتر الأستاذ الموزعة الجديدة لتتبع ومشاركة بيانات الطاقة. بالإضافة إلى توفير بيانات حول مقدار الطاقة التي تستخدمها جاكوار I-Pace، تتعقب المنصة أيضًا أصول الطاقة ويمكن أن تضمن أنها مصدرها مصادر مستدامة.