١,٤ مليون جهاز نقاط بيع برازيلي لدعم مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - السبت 31 أغسطس 2019 05:43 صباحاً - كشفت سييلو، أكبر مزود لخدمات الدفع في البرازيل، عن دعمها لشراء بيتكوين (BTC) وعمليات شراء العملات المشفرة على أجهزتها الخاصة بنقاط البيع.

مدفوعات العملات المشفرة عبر رموز رمز الاستجابة

أفاد كوينتيليغراف البرازيل بالأخبار يوم ٣٠ أغسطس. ووفقا للتقرير، يمكن للمستخدمين إجراء مدفوعات العملات المشفرة من خلال أجهزة نقاط البيع من سييلو عبر رموز رمز الاستجابة. وتقوم أجهزة نقطة البيع بإنشاء رموز رمز الاستجابة للدفع، ويمكن للعميل بعد ذلك استخدام الهاتف الذكي لمسح رمز وإجراء عملية دفع. وبحسب ما ورد يحتاج العميل أيضًا إلى الاحتفاظ إما بحساب لدى Uzzo أو Criptohub - وهم شركاء شبكة سييلو - من أجل إكمال الدفع.

وأشار رئيس سييلو "باولو كافاريللي" إلى أن البنوك الشريكة لها، بما في ذلك براديسكو، تدعم عرض مدفوعات العملات المشفرة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، قد تبدأ سييلو في دعم مدفوعات العملات المشفرة التي لا تتطلب جهاز نقطة البيع في أكتوبر، وفقًا للتقرير. وبدلًا من جهاز نقطة البيع، ستستخدم طريقة الدفع هذه تطبيق سييلو للجوال لإنشاء رمز الاستجابة السريعة بدلًا من ذلك.

ووفقًا لبيانات الشركة، تعمل سييلو على تشغيل ١,٤ مليون جهاز نقطة بيع، موزعة على ٥٥٠٠ بلدية في البلاد.

أجهزة نقاط البيع الأخرى التي تدعم مدفوعات العملات المشفرة

حسبما ذكر كوينتيليغراف البرازيل سابقًا، أعلن البنك التجاري البرازيلي بانكو إنتر أنه سيطلق نظام دفع للعملات المشفرة لا يعتمد على أجهزة نقطة البيع. وستكون هذه الخدمة متاحة من خلال تطبيق جوال، ويقال إنها لن تتطلب من المستخدمين الاحتفاظ بحساب بانكو إنتر.