جاغوار تستخدم أيوتا في دليل إثبات المفهوم لتتبع طاقة السيارات

تام شمس - السبت 31 أغسطس 2019 02:48 صباحاً - تتعاون شركة أيوتا لتقنية دفتر السجلات الموزع (DLT) مع جاغوار لاند روفر لصناعة السيارات في عرض توضيحي لإثبات المفهوم (PoC) لتتبع طاقة السيارات مع دفاتر السجلات الموزعة.

تتبع الاستخدام ومصدر الطاقة

أعلنت أيوتا عن الخبر في منشور مدونة رسمي يوم ٣٠ أغسطس. ووفقًا للإعلان، تشارك أيوتا مع جاغوار لاند روفر ومركز الطاقة والتطوير الفرنسي إنجي لاب كريجن من أجل العرض. ويهدف العرض إلى إظهار للجمهور مصدر واستخدام طاقة جاكوار I-Pace في تروندهايم باورهاوس، وهو المبنى الذي يشكل افتتاحه خلفية لإثبات المفهوم.

وقد علق راسل فيكرز، مدير مجموعة هندسة السيارات في جاكوار لاند روفر، على ما يعتقد أن إثبات المفهوم هذا يشير إلى مستقبل المدن الذكية التي تهتم بحفظ الطاقة. حيث أشار قائلًا:

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"هذه المبادرة المرنة توضح بوضوح كيف يمكن للمدن تحويل البنية التحتية والنقل إلى نظام بيئي مستدام ومتبادل المنفعة. ونحن متحمسون للسماح للجمهور برؤية كيف يمكن للمباني والمركبات الإيجابية للطاقة مثل I-Pace في هذا العرض التوضيحي أن تخلق ابتكارًا إيجابيًا في مجال الاستدامة تمشيًا مع استراتيجية جاكوار لاند روفر".

محفظة أيوتا الذكية لـ I-Pace من جاغوار

وفقًا للتقرير، تحتوي I-Pace من جاغوار على محفظة ذكية مدعومة من أيوتا والتي يمكن استخدامها لشحن الطاقة - وهي ميزة يطلق عليها اسم "Green Charging" - والتي يتم تتبعها بالمثل بواسطة تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة من أيوتا. وهذا من شأنه أن يوفر لأصحاب I-Pace القدرة على شحن سياراتهم حصرًا بالطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح محفظة I-Pace الذكية حاليًا للمستخدمين كسب أيوتا من خلال السماح للسيارة تلقائيًا بالإبلاغ عن البيانات ذات الصلة بظروف الطريق، بما في ذلك المعلومات حول الحفر والطقس وحركة المرور، وفقًا للإعلان. يمكن بعد ذلك استخدام هذه العملة لدفع الخدمات مثل الرسوم وإيقاف السيارات والشحن.