سعر بيتكوين يستقر، والعملات البديلة ترسل إشارات مختلطة بعد مكاسب جديدة

تام شمس - السبت 31 أغسطس 2019 02:48 صباحاً - الجمعة ٣٠ أغسطس - بعد رؤية بعض النمو خلال اليوم، تتداول أسواق العملات المشفرة جانبيًا، حيث ترسل أفضل ٢٠ عملة من حيث الرسملة السوقية إشارات مختلطة.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

بيتكوين (BTC)، الذي تمكنت من تسلق أكثر من ٩٦٠٠ دولار في وقتٍ سابق اليوم، يتم تداولها الآن عند ٩٥٣١ دولارًا، بارتفاع حوالي ٠,١٪ في اليوم في وقت كتابة المقالة. هبطت بيتكوين إلى ما دون عتبة ١٠٠٠٠ دولار في وقت سابق من هذا الشهر يوم ٢٨ أغسطس وسط عمليات بيع حادة أدت إلى خسارة بنسبة ٨٪ على مدار الأيام السبعة الماضية. وقد وصل القاع اليومي لعملة بيتكوين إلى ٩٤٣٢ دولارًا.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت إيثريوم (ETH)، وهي العملة المشفرة الثانية من حيث القيمة السوقية وأعلى عملة بديلة، بنسبة ٠,٧٪ ليتم تداولها عند ١٦٩ دولارًا في وقت كتابة المقالة. وعلى مدى فترة ٧ أيام، انخفضت العملة البديلة بنسبة ١٣٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل (XRP)، وهي ثالث أعلى عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة ١,٨٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتم تداولها عند ٠,٢٥ دولار في وقت كتابة المقالة، وهو انخفاض بنسبة ٧,٩٪ على مدار السبعة أيام الماضية.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

الخاسرون والفائزون

في حين أن معظم العملات العشرين الأعلى من حيث القيمة السوقية تشهد حركات بسيطة، إلا أن إيثريوم كلاسيك (ETC)، وهي العملة رقم ١٧ من حيث القيمة السوقية، ارتفعت بنسبة ٧,٧٪. كما ذكرنا سابقًا، فإن أحد أسباب الزيادة الكبيرة في إيثريوم كلاسيك هو ناتج الانقسام الكلي القادم "أتلانتيس"، والذي من المتوقع أن يحدث يوم ١٣ سبتمبر.

ومن ناحية أخرى، تشهد العملة التي تركز على الخصوصية مونيرو (XMR) أكبر الخسائر بين ١٩ من أقرانها خلال اليوم، بانخفاض ١,٩٪.

وفي الوقت نفسه، لا تشهد القيمة السوقية الإجمالية أي تغييرات ملحوظة على مدار اليوم في وقت كتابة المقالة، حيث تبلغ ٢٤٧ مليار دولار. وقد انخفض حجم التداول اليومي من ٦٠ مليار دولار إلى ٤٥ مليار دولار حتى الآن.