إدارة الجمارك التايلاندية تعتزم استخدام تريدلينس من شركة آي بي إم لتتبع الشحن

تام شمس - الجمعة 30 أغسطس 2019 12:52 صباحاً - تعتزم إدارة الجمارك التايلندية استخدام حل بلوكتشين من آي بي إم، تريدلينس، لتتبع الشحن في الموانئ التايلاندية.

ووفقًا لإعلان نُشر يوم ٢٨ أغسطس على الموقع الرسمي لوزارة الجمارك التايلاندية، تخطط البلاد لاستخدام تريدلينس، وهو نظام لوجستي قائم على بلوكتشين. وقد أفاد منفذ الأخبار المحلي بانكوك بوست في اليوم التالي أنه من المتوقع أن تعمل المنصة على تبسيط العمليات من خلال إدارة تتبع الشحنات وتبادل المعلومات.

دفع تايلاند نحو الابتكار

منصة تريدلينس هو مشروع مشترك بين شركة النقل العملاقة ايه بي مولر-ميرسك وآي بي إم. ويُقال إن قرار تبنيها في البلاد هو جزء من مبادرة تحديث تايلاند ٤.٠. وسيقوم النظام الجديد برقمنة عمليات الشحن المعتمدة على الورق سابقًا، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى بيانات فورية وغير قابلة للتغيير.

Advertisements

حيث قال باتاما تشانتاروك، نائب رئيس توسعة إندوتشاينا والمدير الإداري لشركة آي بي إم تايلاند، إنه يتوقع أن يستفيد النظام من أصحاب المصلحة في النظام الإيكولوجي اللوجستي العالمي. وقد علق على التنمية قائلًا:

"ستوفر تريدلينس لإدارة الجمارك التايلاندية أداة تتبع تلقائية وغير قابلة للتغيير، مما سيؤدي إلى سير عمل أكثر أمانًا وشفافية وكفاءة وأبسط، مع مشاركة المعلومات في الوقت الفعلي تقريبًا من شبكة متنوعة من أعضاء النظام الإيكولوجي."

مشاركة فورية للمعلومات

ويعتقد تشانتاروك أن تريدلينس سترسل بيانات الشحن إلى سلطات الجمارك حالما تغادر الحاويات ميناء المنشأ، الأمر الذي سيتيح بدوره مزيدًا من الوقت للاستعداد لاستلام الشحنات وإجراء فحوصات الاحتيال والتزوير. وسيتم تنفيذ النظام لأول مرة في ميناء لايم تشابانغ في تشون بورى ثم في ميناء بانكوك.