سعر بيتكوين يحوم حول ٩٥٠٠ دولار بعد الانخفاض المفاجئ

تام شمس - الجمعة 30 أغسطس 2019 12:52 صباحاً - الخميس، ٢٩ أغسطس - ما زالت أعلى العملات المشفرة بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) في المنطقة الحمراء، على الرغم من تمكن ريبل من تحقيق مكاسب طفيفة خلال اليوم.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول بيتكوين بسعر ٩٤٩٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة، مسجلةً انخفاضًا بنسبة ١,٨٥٪ خلال اليوم. وبالأمس، انخفض سعر بيتكوين وإيثريوم وريبل بشكل حاد من الساعة ٥:٤٥ مساءً إلى ٦:٢٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسّق. حيث انخفضت بيتكوين على وجه الخصوص إلى أقل من ١٠ آلاف دولار، واستمرت في الانخفاض إلى أقل من ٩٥٠٠ دولار في وقتٍ سابق اليوم. وقد علق المحلل المساهم المنتظم جوش راجر أنه يعتقد أن بيتكوين تحتاج إلى إغلاق الأسبوع - يوم الأحد - بأكثر من ٩٥٣٣ دولارًا لتجنب تشكيل مستوى دعم "أدنى منخفض".

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

في وقت كتابة المقالة، يتم تداول ثاني أكبر عملة مشفرة، وهي إيثريوم (ETH) بما يزيد عن ١٦٩ دولارًا منخفضةً بنسبة ٠,٩٣٪ خلال اليوم.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول ريبل، وهي ثاني أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، بسعر ٠,٢٥٨ دولار، مرتفعةً بنسبة ١,٧٩٪ خلال اليوم اعتبارًا من وقت النشر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، يتم تداول بيتكوين إس في (BSV) في المرتبة التاسعة بمستوى ١٢٨,٢٣ دولارًا ومرتفعةً بنسبة ٢,٥٣٪. وتبلغ القيمة السوقية التراكمية لأكبر ١٠٠ عملة مشفرة أكثر من ٢٥٣ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، حسب البيانات المقدمة من كوين٣٦٠.