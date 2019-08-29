دارما تعلن عن الإصدار التجريبي المغلق للإصدار ٢ من منصة الإقراض

تام شمس - الخميس 29 أغسطس 2019 11:49 مساءً - أعلنت شركة دارما للإقراض والاستعارة في سان فرانسيسكو عن بدء إصدار تجريبي مغلق لإصدار جديد من منصتها.

التغييرات القادمة والجدول الزمني على المدى القصير

أعلنت دارما عن تكرارها للمنصة الجديدة في منشور مدونة رسمي يوم ٢٩ أغسطس. ووفقًا للإعلان، دخلت دارما في شراكة مع مجمع سوق المال القائم على إيثريوم وسوف تستخدم بروتوكولها كقاعدة أساسية للمنصة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، ستجعل دارما الآن عقودها الذكية مفتوحة المصدر قبل الإنتاج، وفقًا للإعلان.

يوجد دارما للإصدار ٢ حاليًا في مرحلة تجريبية مغلقة، مما يعني أنه يمكن الوصول إليه فقط لمستخدمي دارما الحاليين. ومع ذلك، تخطط الشركة لفتح النسخة التجريبية في غضون أسابيع لإجراء مزيد من الاختبارات. علاوة على ذلك، أعلنت دارما عن عدد من الميزات الجديدة التي تهدف إلى دفعها إلى الخارج بما في ذلك محفظة ذكية غير حاضنة ومتعددة الأطراف، وعناوين إيداع مخصصة، وعروض عملات ورقية بدون احتكاك.

الإصدارات السابقة وفصلٌ جديد

وفقًا للإعلان، قررت دارما أن تبدأ من نقطة الصفر على منصتها بسبب المشكلات الفنية والمخاوف الأمنية. وقد ذكرت الشركة أنها "تعاني من مشكلات في الموثوقية في جميع أنحاء المنصة ولديها ثقة محدودة في أمان النظام"، على الرغم من أنها لاحظت أن أمان أموال المستخدمين لم يتعرض للخطر مطلقًا.

وكان الهدف الأولي المعلن لدارما هو بناء "إطار موحد وعام للإقراض من نظير إلى نظير على إيثريوم" مع العديد من الميزات التي يطلبها المستخدمون.