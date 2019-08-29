هيئة البورصات الأمريكية تصل إلى تسوية بمبلغ ١٠ ملايين دولار مع مصدري أصول رقمية

تام شمس - الخميس 29 أغسطس 2019 11:49 مساءً - قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة الأمريكية (SEC)، وهي الجهة التنظيمية الحكومية الرئيسية، بتسوية الرسوم مع شركة الأصول الرقمية Bitqyck Inc ومؤسسيها.

العقود الذكية وتعدين العملات المشفرة؟

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصة عن التطور في بيان صحفي بتاريخ ٢٩ أغسطس. ووفقًا للإعلان، فإن بروس بايس وسام مينديز هما مؤسسا Bitqyck - وهي الشركة التي قدمت عروضًا أوراق مالية للأصول الرقمية Bitqy وBitqyM في دالاس بتكساس. وقد ادعت الشركة أن توكنات Bitqy قد أعطت المستثمرين حصة جزئية من أسهم الشركة من خلال عقد ذكي. بالإضافة إلى ذلك، قالت Bitqyck إن توكنات BitqyM ستمنح حاملي الأسهم فائدة في منشأة تعدين العملات المشفرة التي تعمل على الكهرباء بسعر السوق دون المتوسط​​، وفقًا للبيان الصحفي.

وقد ادعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شكواها أن كلًا من هذه الادعاءات كانت كاذبة. حيث زعمت الهيئة أن المؤسسين قاما بشكل خاطئ بتزييف منصة تسمى QyckDeals، والتي كانت عبارة عن منصة لتوكنات Bitqy. وأخيرًا، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الشركة بالقيام بشكل غير قانوني بإدارة بورصة أسهم غير مسجلة لصالح Bitqy تحت اسم TradeBQ.

الخسائر ورسوم التسوية

تفيد هيئة الأوراق المالية والبورصات أن Bitqyck جمعت أكثر من ١٣ مليون دولار لجمع الأموال للأوراق المالية غير المسجلة. علاوة على ذلك، يقرأ البيان أن المستثمرين حصلوا على ٤,٥ ملايين دولار عن طريق الإحالات، لكنهم خسروا أكثر من ثلثي استثماراتهم ككل.

ووفقا للإعلان، قامت Bitqyck ومؤسسيها بالتسوية مع الهيئة التنظيمية. ووفقًا لاتفاقية التسوية، ستدفع Bitqyck ٨٣٧٥٦١٧ دولارًا، وسيدفع بايس ومينديز غرامات بقيمة ٨٩٠٢٥٤ دولارًا و٨٥٠٠٢٢ دولارًا.