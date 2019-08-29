هل موسم شتاء سوق العملات المشفرة بيدأ؟

في نمط نزولي متكرر مرات لا تحصى هذا العام ، تتهاوى سوق العملات المشفرة بسبب فشل سعر Bitcoin في الحفاظ على مناطق الدعم. لا تزال العملات البديلة مرتبطة بشكل ميؤوس منه إلى البيتكوين ، لذلك يكون الم ة معانات العملات المشفرة البديلة كبيرا جدا.

أكثر من 20 مليار دولار تخرج من سوق العملات المشفرة

على مدار الـ 24 ساعة الماضية ، تقلص العملات المشفرة إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر تقريبًا. مع ترك المليارات كخسائر ، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية ل سوق العملات المشفرة إلى 245 مليار دولار. لقد تم القضاء على جميع المكاسب التي تحققت منذ أواخر شهر مايو وتتعرض العملات البديلة لخطر العودة إلى مستويات موسم شتاء العملات المشفرة إذا استمر اللون الاحمر هو المسيطر على السوق.

وفقا لاحصاءات سوق العملات المشفر لا تزال هيمنة البيتكوين عند مستويات عالية على الرغم من انخفاضه بألف دولار. وهذا يعني أن العملات البديلة تكبدت خسائر أكبر اليوم ، والكثير منها في انخفاض مزدوج الرقم. سجل Bitcoin خلال اليوم من الأعلى إلى الأدنى خسارة بنحو 9٪ ، ر غم ذلك فألم سوق العملات المشفرة يبقى كبير.

اما Ethereum ، فيشهد انخفاضا متواصلا من شهرين الى الان ، يتداول الان بأقل من 170 دولار بانخفاض بنسبة 10 في المئة بين عشية وضحاها.

لا تزال أعمال التطوير على شبكة Ethereum مستمرة من خلال ستة ترقيات جديدة المخططة ان تكون في منتصف شهر أكتوبر. هذا لم يمنع الدببة بإلقاء الأصول المشفرة في حالة من الذعر بسبب سقوط الأخ الأكبر من منطقة الدعم.

Advertisements

اما بخصوص XRP فالمعانات كانت كبيرة، حيث عاد رمز Ripple مرة أخرى إلى أدنى مستوى سنوي بلغ 0.25 دولار.

أما الباقون فلم يكونوا أفضل حالًا من خلال الخسائر ذات العشرة أرقام ف Litecoin و Binance Coin و EOS و Monero و Cardano و Tron و Dash و Ethereum Classic و Tezos و Chainlink. كلهم في اتجاه سلبي خانق.

كل الأنظار منصبة حول الخطوة التالية لل Bitcoin حيث لا بد ان تتبعه العملات المشفرة البديلة. ففي الوقت الحالي ، يتمسك البيتكوين بشكل خطير بالدعم عند حوالي 9450 دولارًا ، ولكنه يتأرجح على حافة بفجوة أعمق.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…