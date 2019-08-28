تيليغرام يسبق فيسبوك مع إطلاق توكن غرام في أكتوبر

تام شمس - الأربعاء 28 أغسطس 2019 02:53 مساءً - سيطلق تطبيق الرسائل المشفرة تيليغرام عملته الرقمية، وهي غرام، في شهر أكتوبر، وذلك حسبما أخبر المستثمرون وسائل الإعلام الرئيسية.

إطلاق توكنات تيليغرام في غضون شهرين

حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز يوم ٢٧ أغسطس، قال ثلاثة مستثمرين مجهولي الهوية في الطرح الأولي لعملة تيليغرام الخاص بقيمة ١,٧ مليار دولار إن الشركة أكدت أنها ستصدر التوكنات الأولى في غضون شهرين.

وأضاف المستثمرون أن الهدف طويل الأجل للمديرين التنفيذيين هو إتاحة غرام لجميع مستخدمي تيليغرام البالغ عددهم حوالي ٣٠٠ مليون مستخدم.

إذا كان هذا صحيحًا، فقد تتغلب تيليغرام على ليبرا من فيسبوك في إطلاق عملة رقمية عالمية عامة. بينما تشير صحيفة نيويورك تايمز أنه لا يُعرف سوى القليل عن غرام على المستوى الفني، ولم تحظ سوى القليل من الاهتمام من جانب المنظمين مقارنة برد الفعل العملاق على ليبرا.

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التدقيق التنظيمي ينتظر

لا يزال من غير المعروف كيف يخطط تيليغرام لإرضاء السلطات المعنية ببديل مجاني للعملة الورقية، لكن تيليغرام واجهت مشاكل بشأن غرام من قبل.

حسبما ذكر كوينتيليغراف، ألغت الشركة المرحلة العامة من الطح الأولي للعملة الرقمية، في حين أن العديد من الكيانات تسعى لبيع توكنات غرام بشكل غير رسمي، وأحيانًا بأسعار مبالغ فيها.

كما فاز تيليغرام أيضًا على كيان آخر يحرص على إصدار منافس لليبرا هو بنك الصين الشعبي أو PBoC، والذي أعلن هذا الأسبوع عن بدء إطلاق العملة الرقمية في ١١ نوفمبر من هذا العام.