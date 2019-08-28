متصفح بريف يعلن تطوير محفظة عملات مشفرة لإيثريوم وبيزك أتنشن توكن

تام شمس - الأربعاء 28 أغسطس 2019 12:53 صباحاً - كشف متصفح الويب المستند إلى بلوكتشين بريف عن محفظة عملات مشفرة لتوكنات إيثريوم قيد التطوير حاليًا.

غير متوافقة مع بريف ريوردز

ناقش بريف العمل المجرى حتى الآن في منشور بالمدونة يوم ٢٧ أغسطس. ووفقًا للإعلان، تدعم المحفظة المدمجة في المتصفح توكن بريف الأصلي بيزك أتنشن توكن (BAT)، إلى جانب التوكنات والمقتنيات الأخرى المستندة إلى إيثريوم وتوكنات إيثريوم نفسها. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المحفظة التفاعل مع التطبيقات اللامركزية - والمعروفة أيضًا باسم DApps - والتي يُقال إنها تجعل متصفح بريف يدعم ويب٣.

ومع ذلك، لا يمكن للمحفظة التفاعل مع بريف ريوردز. وهذا يعني أنه لا يمكن للمستخدمين نقل أي BAT بين بريف ريوردز وكريبتو واليتس - اسم محفظة بريف قيد التطوير. يتحمل المستخدمون حاليًا مسؤولية إدارة المفاتيح بأنفسهم، ويوصي بريف المستخدمين "بالاحتفاظ بكميات صغيرة والاحتفاظ بنسخ احتياطية منتظمة" إذا كانوا يريدون تجربة الإصدار التجريبي من كريبتو واليتس.

التوافق المستقبلي مع بريف ريوردز

وفقًا للإعلان، يخطط بريف لإضافة وسيلة للتحويل بين بريف ريوردز وكريبتو واليتس. وتنوي الشركة إضافة دعم لأبهولد إلى محفظتها، مما سيسمح للمستخدمين بنقل أصول العملات المشفرة بين حساب أبهولد للمستخدم وبريف ريوردز وكريبتو واليتس.

علاوة على ذلك، يخطط بريف في نهاية المطاف إلى دمج كريبتو واليتس مع بريف ريوردز مباشرة، بدلًا من الاعتماد على محفظة أبهولد لإدارة حفظ المفاتيح الخاصة. ووفقًا للإعلان، سيكون هذا أحد أكبر المشاريع التي ستكملها الشركة في تطوير كريبتو واليتس.