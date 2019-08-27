شركة تعدين العملات المشفرة "أرغو بلوكتشين" تزيد من معدل الهاش الخاص بها

تام شمس - الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:54 مساءً - أفادت الأنباء أن شركة أرغو بلوكتشين لتعدين العملات المشفرة تعمل على زيادة معدل الهاش مع ارتفاع سعر سهم الشركة.

شركة تعدين تتوسع بقوة

ذكر موقع أخبار الأعمال ProactiveInvestors بالمملكة المتحدة يوم ٢٧ أغسطس أن شركة تعدين العملات المشفرة أرغو بلوكتشين تعمل على توسيع قدراتها في مجال التعدين بعد أن سجل سعر سهمها زيادة حادة في الأشهر الماضية. ووفقًا للتقرير، تمتلك الشركة ٧٠٢٥ جهازًا تستخدمها غالبًا في تعدين بيتكوين (BTC)، لكنها طلبت بالفعل المزيد من الأجهزة.

وقد وقعت أرغو هذا الشهر أيضًا اتفاقًا لزيادة إمدادات الكهرباء بنسبة ٣٥٧٪، وهو ما يكفي لتشغيل ١٥٠٠٠ جهاز إضافي. وسيأخذ هذا الكم من الآلات معدل هاش الشركة إلى ١٣٦٠ بيتا هاش ويزعم أنها تجعلها أكبر شركة تعدين مدرجة في البورصة.

مسعى مربح

في يوليو، ذُكر أن أرغو قد قامت بتعدين ١٦٣ بيتكوين بقيمة ١,٦٥٥ مليون دولار في وقت كتابة المقالة. وقد علّق الرئيس التنفيذي للشركة مايك إدواردز على التطوير قائلًا:

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"تعد هذه العمليات التشغيلية مهمة للغاية لأننا نضاعف قدرتنا على التعدين ثلاثة أضعاف خلال الربعين المقبلين دون زيادة كبيرة في التكاليف غير المرتبطة بالتعدين."

يتم تداول أسهم الشركة في بورصة لندن تحت مؤشر ARB ويبلغ سعرها ٩,٧٥ جنيهات إسترلينية (١١,٩٨ دولارًا) اعتبارًا من وقت كتابة المقالة. وقد تضاعف سعر السهم ثلاث مرات منذ بداية شهر مايو، وفقًا لغوغل فاينانس.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، فإن معدل هاش بيتكوين قد كسر رقمًا قياسيًا جديدًا آخر على الإطلاق، وفقا لبيانات بتاريخ ١٩ أغسطس من مصدر مراقبة بلوكتشين.كوم.