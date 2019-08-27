بنك إتش إس بي سي يصبح أول بنك يقوم بتمويل المعاملات عبر هايبرليدجر على وي.تريد

تام شمس - الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:54 مساءً - أفادت التقارير أن بنك إتش إس بي سي العملاق متعدد الجنسيات أصبح أول بنك يستكمل معاملة تمويل على منصة للتجارة الأوروبية وي.تريد.

منذ بدء وي.تريد للمشروع في عام ٢٠١٧، قام إتش إس بي سي مؤخرًا بتمويل صفقة على المنصة في إطار جولة ثانية من البرامج التجريبية بدأت في يونيو ٢٠١٩، وفقًا لمجلة الاقتصاد غلوبال تريد رفيو (GTR) يوم ٢٢ أغسطس.

تضمنت الصفقة شركة بيسويفت التابعة لبنك إتش إس بي سي، وهي شركة منتجة لمعدات الحماية في ميدلاندز، وبيعها لشركة هولندية مصرفية من رابوبنك، حسبما يشير التقرير.

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تقع وي.تريد في دبلن، وهي توفر أداة قائمة على هايبرليدجر فابريك لإدارة وتتبع وتأمين معاملات التجارة في الحسابات المفتوحة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا. وتعتزم المنصة تسهيل ثلاث خطوات رئيسية في تجارة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك الوصول إلى الأطراف المقابلة الموثوق بها للمعاملات المباشرة عبر الإنترنت، أو ما يسمى تعهد الدفع المصرفي، وهو ما يعادل خطاب الاعتماد وطلب التمويل عبر الإنترنت، وفقًا للتقرير.

بدعمٍ من البنوك العالمية الكبرى

حتى الآن، تم دعم وي.تريد من قبل ١٢ من المساهمين، بما في ذلك دويتشه بنك وكايكسابنك وناتيكسيس ونورديا وابوبنك وسانتندير وسوسيتسه جنرال وإتش إس بي سي نفسها. ووفقًا لغلوبال تريد رفيو، وقعت جميع البنوك الـ ١٢ اتفاقيات ترخيص لاستخدام المنصة بحلول يناير ٢٠١٩.

وي.تريد ليست المبادرات الوحيدة المتعلقة ببلوكتشين المرتبطة بتمويل التجارة والتي يشارك فيها إتش إس بي سي. فحسبما ذكرنا سابقًا، تقوم العملاقة المصرفية ومقرها المملكة المتحدة بتجربة مشروع فولترون التجاري المدعوم من كوردا. وفي أعقاب المشروعات التجريبية الأخيرة، ذكر بنك إتش إس بي سي أن تنفيذ فولترون قلل من وقت المعاملات بنسبة ٤٠٪.