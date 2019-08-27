برنامج الإقراض المشفر لبينانس Binance يأتي بتساؤلات خطيرة

هل برنامج الإقراض المشفر لبينانس Binance سليم من اي شبوهات!، هل هو حقيقي, و عادل ؟ منصة تبادل ة تداول العملات المشفرة و العملات الاخرى المشهورة Binance أصدر منصة الإقراض المشفر لبينانس Binance و يتيح للمستخدمين كسب قدر كبير من الفائدة المضمونة على ممتلكاتهم المشفرة دون اضطرار أو تعريض أنفسهم لأي خطر الاسثمارات ة التداولات.

على الرغم من طبيعته الواعدة ، إلا أن بعض المستثمرين يشككون في برنامج Binance الأخير ، ويحذرون المستثمرين من توخي الحذر عند الدخول في أي شيء يوفر “عوائد مضمونة” تصل إلى 15٪.

برنامج الإقراض المشفر Binance يغضب بعض المستثمرين

أعلنت Binance عن أحدث مبادراتها في مدونة منشورة مؤخرًا ، موضحة أنه يمكن للمستثمرين الآن استخدام حيازاتهم المشفرة الخاملة لكسب دخل سلبي عن طريق إقراض ممتلكاتهم من العملات المشفرة لمدة محددة.

وفقًا لما جاء في التدوينة ، تختلف أسعار الفائدة بناءً على ما يتم إقراضه من العملات المشفرة ، حيث يتم تقديم الارباح ب عملة BNB و بفائدة تصل لنسبة 15٪.

سيتم إجراء مرحلة الإقراض الأولى على أساس من يقرض أولاً ، وتكون مدة الاستحقاق 14 يومًا فقط ، مع دفع الفائدة مباشرة بعد استحقاق القرض.

على الرغم من أن هذا يبدو بالتأكيد بمثابة برنامج جذاب ، إلا أن بعض المحللين يعبرون عن الحذر عندما يتعلق الأمر بالإثارة تجاه هذا النوع من البرامج.

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أوضح لاري سيرماك ، مدير الأبحاث في The Block ، في تغريدة حديثة أن أسعار الفائدة المضمونة الواعدة دون مخاطرة “ليست فكرة جيدة أبدًا”.

الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، “عوائد مضمونة” لبرنامج المطالبات هي مسألة بسيطة في الرياضيات.

برنامج الإقراض المشفر لبينانس Binance

على الرغم من أن بعض المحللين عبروا عن حذرهم عندما يتعلق الأمر بالانخراط في أي برنامج يوفر عوائد مضمونة ، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، Changpeng Zhao ، في تغريدة حديثة أن جميع عمليات الإقراض في Binance تذهب إلى المقترضين بالهامش الذين يتعين عليهم دفع فوائد، مما يجعله من السهل ضمان دفع فائدة ثابتة للمقرضين.

من المحتمل جدًا أن يتم ملء حصة الإقراض الأولية بسرعة كبيرة ، و بما ان Binance تحظى بشعبية كبيرة ، فقد يصبح هذا برنامجًا شائعًا تبدأ منصات تداول التشفير به ميزات تداول الهامش.

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