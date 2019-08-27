سعر بيتكوين لديه فرصة بنسبة ٧٪ ليصل إلى ٢٠ ألف دولار بحلول نهاية عام ٢٠١٩

تام شمس - الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:51 مساءً - هناك احتمال يبلغ ٧٪ فقط أن يصل سعر بيتكوين (BTC) إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢٠٠٠٠ دولار قبل عام ٢٠٢٠، وذلك وفقًا لتوقعات السوق.

حيث أبرزت أحدث البيانات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل محلل تويتر المعروف باسم Skew، الاحتمالات بالنسبة للمستثمرين الذين يراهنون على سعر بيتكوين في المستقبل قد انخفض ببطء خلال عام ٢٠١٩.

ووفقًا للبيانات التي جاءت عبر منصات المشتقات ليدجر إكس وديربيت، فإن فرص العودة إلى ٢٠٠٠٠ دولار قبل نهاية العام كانت غير مرجحة بنسبة ٩٣٪ اعتبارًا من ٢٧ أغسطس.

لا توقعات لمعجزة سعر بيتكوين في عام ٢٠١٩

في التعليقات، أشار Skew إلى أن الموعد النهائي المحدد بشهر أكتوبر بالنسبة للهيئة التنظيمية للأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة (SEC) للموافقة على أن اثنين من صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) يجب أن ينتج لحظة فاصلة للأسواق.

حيث كتب: "يجب أن يكون شهر أكتوبر هو الشهر الأكثر إثارة بالنسبة لعملة بيتكوين مع طلبين للصناديق المتداولة في البورصة قيد المراجعة من قبل هيئة الأوراق المالية".

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كل العيون على أكتوبر؟

وفقًا لأوراكل ليدج إكس، وفي الوقت نفسه، اعتبارًا من وقت كتابة المقالة، فإن فرص وصول زوج يتكوين مقابل الدولار إلى ١٥٠٠٠ دولار بحلول ٢٨ ديسمبر هي حاليًا أعلى بكثير عند ٣١ ٪.

وتتزامن الأرقام الأعلى مع نغمات صعودية قادمة من بعض الشخصيات المعروفة في مجال بيتكوين، بما في ذلك المؤلف والمستثمر الملاك مارد محمودوف، الذي ادعى يوم الثلاثاء أن بيتكوين قد وجدت قاعها الجديد عند ١٠٠٠٠ دولار.

حيث قال على تويتر: "١٠ آلاف هو مستوى الـ ٦ آلاف الجديد"، ولكن بدلًا من الانهيار، سوف يصمد وسيبدأ في الارتفاع".

وكان الآخرون يتطلعون إلى أطر زمنية أقرب، مثل نهاية أغسطس، وهو تاريخ التسوية للجولة الأخيرة من عقود بيتكوين الآجلة.