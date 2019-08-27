فيسبوك يستعين بخدمات شركة كسب تأييد لتخفيف الضغط التنظيمي على ليبرا

تام شمس - الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:51 مساءً -

عيّن فيسبوك شركة ضغط مقرها واشنطن لمساعدته في التصدي للاستجابات السلبية التي أثارها الإعلان عن مشروع عملته المشفرة ليبرا.

ووفقًا لتقرير ترويجي لشركة O'Dwyer تم نشره يوم ٢٦ أغسطس، تعمل شركة التواصل الاجتماعي العملاقة مع FS Vector - وهي شركة استشارية متخصصة في الامتثال التنظيمي والسياسة العامة واستراتيجية العمل لقطاعات خدمات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وبلوكتشين والخدمات المالية.

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حساب فيسبوك لدى FS Vector

أفادت تقارير أن وثائق تسجيل كسب التأييد لفيسبوك المودعة لدى كونغرس الولايات المتحدة تكشف عن أن الشركة استعانت بخدمات شركة FS Vector للحصول على الدعم بشأن "القضايا المتعلقة بسياسة بلوكتشين".

ويقود حساب فيسبوك شريك FS Vector "جون كولينز"، نائب الرئيس السابق للسياسة الدولية في الفرع الدولي لرابطة المصرفيين الأمريكية، وهي رابطة المصرفيين للتمويل والتجارة.

وقد عمل كولينز سابقًا في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالأمن الداخلي والشؤون الحكومية، كما قاد أبحاث الكونغرس الأولى حول العملات الرقمية في عام ٢٠١٣.