سوق العملات المشفرة يشهد خسائر طفيفة بعد التداول على الجانبين

تام شمس - الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:40 صباحاً - الاثنين، ٢٦ أغسطس - بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وريبل تسجل بعض الانخفاضات. وبعد التداول بشكل جانبي لمعظم اليوم، يشهد السوق حاليًا خسائر طفيفة.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

يتم تداول بيتكوين بسعر ١٠٣٥٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة - منخفضةً بنسبة ١,٧٢٪ خلال اليوم. تم تداول بيتكوين في الغالب بين ١٠٠٠٠ و١٠٨٠٠ دولار على مدار الأيام السبعة الماضية، مع وجود سعرها الحالي في منتصف هاتين النقطتين السعريتين.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

حققت بيتكوين مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغت القيمة السوقية المحققة ١٠٠ مليار دولار لأول مرة اعتبارًا من يوم الأحد. ويمكن الحصول على هذا المقياس بضرب سعر كل عملة بيتكوين المتداولة في حجم كل صفقة.

وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول أعلى عملة بديلة، وهي إيثريوم، بما يزيد عن ١٨٨ دولارًا، منخفضةً بنسبة ٢,٤٦٪ خلال اليوم.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ريبل، وهي ثاني أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، يتم تداولها عند ٠,٢٦٩ دولار، منخفضةً بنسبة ٢,٩٧ ٪ في اليوم اعتبارًا من وقت النشر.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

يتداول سوق العملات المشفرة إلى حد كبير في اتجاه جانبي أو منحدر إلى أسفل، على الرغم من أن واحدة من كبرى العملات الرابحة هذا اليوم هي يونوس سيد ليو (LEO)، حيث يبلغ سعرها ١,١٨ دولار مع مكاسب متواضعة تبلغ ١,٨٪ تقريبًا خلال اليوم.

الخاسر الأكبر خلال اليوم هو عملة مونيرو (XMR) التي تركز على الخصوصية، والتي انخفضت بأكثر من ٤٪ لتتداول عند ٧٩,٤٤ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

يبلغ إجمالي القيمة السوقية لأعلى ١٠٠ عملة مشفرة ٢٧٠ مليار دولار في وقت مبكر، وفقًا لبيانات كوين٣٦٠.