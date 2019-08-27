مضيف إذاعة نيوزيلندا ينفي الترويج لبيتكوين على وسائل التواصل الاجتماعي

تام شمس - الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:40 صباحاً - أنكرت الشخصية الإذاعية النيوزيلندية دنكان غارنر، والذي يستضيف برنامج The AM Show على ماجيك توك راديو، الترويج لبيتكوين (BTC) على فيسبوك.

لا أشارك في أي شيء مع هذه "العملة"

قدمت الأخبار اليومية المحلية "نيوز هاب" شريط فيديو لغارنر وهو ينكر تورطه في العروض الترويجية على فيسبوك يوم ٢٦ أغسطس. وبعد مقابلة حول خرق خصوصية حديث في حكومة نيوزيلندا، قال غارنر:

"هذا ليس أنا على فيسبوك الذي يروج لبيتكوين [...] أنا لا أتعامل مع بيتكوين، ولا أشارك في أي شيء يتعلق بهذه "العملة"، ولم أكن على فيسبوك منذ بضع سنوات. ليس أنا. لكن الناس يقولون، "مهلًا، أنت تروّج لبيتكوين. كيف تجري الأمور؟'"

انتحال الهوية في عالم العملات المشفرة

إن انتحال الهوية لمبيعات العملات المشفرة والترويج لها أصبح منتشرًا في عالم العملات المشفرة. ففي أغسطس، اتهمت شركة تصنيع أجهزة تعدين العملات المشفرة - بيتماين - منتج عملات مشفرة يسمى "بيتماين كلاود ماينر" بسرقة اسمها لأغراض ترويجية.

كذلك واجهت هيئة المملكة المتحدة للسلوك المالي (FCA) مشكلات تتعلق بانتحال الهوية، حيث يبدو أن المجرمين انتحلوا اسم الهيئة التنظيمية بشكل صارخ من أجل الترويج لأصول العملات المشفرة.