الرئيس التنفيذي لشركة VMWare غيلسنغر يدين بيتكوين بأنها سيئة ​​التصميم، وسيئة للبشرية

تام شمس - الثلاثاء 27 أغسطس 2019 04:40 صباحاً - أدان بات غيلسنغر، الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة السحابية والماكينات الافتراضية الكبرى VMWare، بيتكوين (BTC) بأنها "سيئًا للبشرية".

حيث تحدثت فورتشن إلى غيلسنغر حول بيتكوين قبل المؤتمر السنوي لـ VMWare في سان فرانسيسكو يوم ٢٦ أغسطس. ووفقًا لغيلسنغر، فإن إحدى المشكلات التي تواجه بيتكوين هي استهلاكها للطاقة المزعوم، والذي يساهم في تغير المناخ. حيث قال غيلسنغر:

"يتطلب الأمر طاقة تكفي منزلًا أو نصف منزل يوميًا، لإجراء إدخال واحد إلى دفتر السجلات في بيتكوين [...] إنها عدوة للمناخ، وهي متطرفة للغاية، إن تصميمها سيء."

كما ادعى غيلسنغر أيضًا أن الأشخاص يستخدمون بيتكوين بشكل أساسي للقيام بأنشطة غير مشروعة، وهذا عمومًا أمر "سيء للبشرية". ويقال إن غيلسنغر لا يزال محايدًا في تقنية بلوكتشين نفسها، بدلًا من ذلك ينظر إلى بيتكوين على أنها سوء استخدام مؤسف لتلك التقنية.

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مخاوف الطاقة حول بيتكوين

كانت احتياجات بيتكوين من الكهرباء مصدر قلق للأشخاص الذين يهتمون بالطاقة في الماضي. وحسبما أفيد سابقًا من قِبل كوينتيليغراف، تحدث ألكس دي فريز، استشاري البيانات وخبير بلوكتشين عن الأثر البيئي لتعدين بيتكوين. حيث أوضح قائلًا:

"نحن نعلم أن التعدين يتم بالكهرباء والفحم، ولكن أيضًا باستخدام الطاقة المتجددة. وفي الحالة الأخيرة، لا نعرف ما الذي سنحله، بالإضافة إلى أن الطاقة المتجددة لا تتمتع أبدًا ببصمة كربون طوال العمر. [...] وكلما زاد استخدام بيتكوين للطاقة، زاد تأثيرها على البيئة بالتأكيد [...] ولا يساعدنا ذلك في تحقيق أهدافنا المناخية."

وفي دراسة حديثة أجريت في يونيو، قدرت شركة أبحاث العملات المشفرة كوين شيرز أن ٧٤,١ ٪ من تعدين بيتكوين مدعوم من الطاقة المتجددة.