سعر BTC يرتفع بمقاومة رئيسية بعد الارتفاع الأخير

ارتفع سعر BTC بشكل حاد أعلى من 10200 دولار وارتفع حوالي 5 ٪ مقابل الدولار الأمريكي، من الواضح أن السعر يكافح لاكتساب القوة فوق منطقة المقاومة الرئيسية عند 10500 دولار. كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 10270 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. السعر يصحح المكاسب وهو يختبر خط الاتجاه المكسور ودعم 10250 دولار. يظهر سعر البيتكوين علامات على انتعاش لائق فوق 10200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ومع ذلك ، لا يزال تداول BTC أقل بكثير من منطقة المقاومة الرئيسية البالغة 10500 دولار.

تحليل سعر BTC

بعد تشكيل دعم لائق بالقرب من 9،900 دولار ، بدأت BTC في تصحيح صعودي مقابل الدولار الأمريكي. تم تداول السعر فوق مستويات المقاومة 10،000 و 10،200 دولار للانتقال إلى منطقة إيجابية على المدى القصير. كان هناك اختراق فوق مستوى 10300 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. ومع ذلك ، كافح السعر لاكتساب رواجا فوق مستوى المقاومة الرئيسي 10500 دولار.

خلال الارتفاع ، كان هناك اختراق فوق خط الاتجاه الهبوطي الرئيسي مع وجود مقاومة بالقرب من 10270 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. ارتفعت عملة البيتكوين نحو مستوى 10700 دولار وشكلت مستوى مرتفع بالقرب من 10697 دولار. في الوقت الحالي ، يصحح السعر هبوطًا ويتداول أدنى بكثير من 10500 دولار. لقد كسر مستوى 10400 دولار واختبر مستوى تصحيح فيب بنسبة 50 ٪ من الارتفاع الأخير من أدنى مستوى عند 9914 دولار إلى 10697 دولار.

يبدو أن مستوى 10250 $ وخط الاتجاه المكسور يعمل كدعم. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 10200 دولار. ويمثل مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ من الارتفاع الأخير من أدنى مستوى 9914 $ إلى 10697 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 10100 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة. إذا فشل السعر في التعافي مرة أخرى ، فقد يكون هناك انخفاض جديد في اتجاه مستويات 10000 دولار و 9900 دولار.

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وعلى الجانب العلوي ، يجب أن يستقر السعر فوق 10500 دولار لاكتساب رواجا صعوديا. في الحالة المذكورة ، يمكن أن تكون المحطة التالية للثيران هي 10700 دولار و 10800 دولار. ومع ذلك ، إذا تسارع السعر فوق 10500 دولار ، فقد يهدف إلى اختبار مستوى 11000 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن سعر عملة البيتكوين يكافح بالقرب من مستوى المقاومة 10500 دولار. لذلك ، إذا كان هناك اختراق هبوطي دون مستوى الدعم 10200 دولار ، فمن المرجح أن يعيد السعر النظر في مستويات الدعم البالغة 9900 دولار و 9800 دولار.

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