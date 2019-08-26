سعر Bitcoin يرتفع بنسبة 5% في دقيقة

تقلبات سعر Bitcoin العنيفة تعود بفائدة ايجابية و تضيف ل سعر البيتكوين 5% في دقيقة. ففي الساعة الماضية ، عاد المضاربون على Bitcoin بكامل قوتهم ، مما دفع العملة المشفرة من 10100 دولار إلى 10600 دولار في غضون دقائق.

اعتبارًا من وقت كتابة هذا التقرير ، ارتفعت سعر Bitcoin بنسبة 5٪ ، حيث يتم تداولها عند حوالي 10550 دولارًا. تأتي هذه الحركة الغير المتوقعة في الاتجاه الصعودي بعد فترة وجيزة من إغلاق الشمعة الأسبوعية المتوسطة.

تأتي هذه الحركة بعد أن بدأ الين في الانخفاض مقابل الدولار الأمريكي إلى 7.10 ، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض الارتباط بين انخفاض قيمة العملة الصينية وارتفاع قيمة BTC.

عملات بديلة عرفت ارتفاعا ملحوضا بعد طفرة Bitcoin. ايضا رفع هذا الارتفاع هيمنة البيتكوين بنسبة 0.5 ٪ ، والتي في سوق تبلغ قيمتها مئات المليارات.

Advertisements

سعر Bitcoin يرتفع وسط توقعات الهبوط

ومن المثير للاهتمام ، لم يتوقع أحد هذه الخطوة. في الواقع ، كان معظم المحللين يميلون إلى الاتجاه الهبوطي ، مدعين أن سوق العملة المشفرة جاهز للإنهيار بنسبة 30 ٪ إلى 40 ٪ قبل أن يتجه إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وفقًا للعديد من المحليلين كانو بتطلعون الى مواجهة سيناريو نوفمبر 2018 والذي أدى إلى انخفاض البيتكوين بنسبة 50٪. و يبدو أن تلك التحليلات قد تم إبطالها بواسطة هذا الارتفاع الذي يعد كبيرا و مفاجئا.

عملة اخرى بديلة كان لها فائدة كبيرة من ارتفاع البيتكوين الذي حصل اليوم و هي عملة BNB التي ارتفعت من المؤشرات السلبية ليوم امس، الى المؤشرات الايجابية القوية.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…