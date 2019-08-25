بورصة ويفز اللامركزية تدعم الآن توكنات ‏٢٠-‏ERC المستندة إلى إيثريوم

تام شمس - الأحد 25 أغسطس 2019 07:47 مساءً - أضافت منصة بلوكتشين "ويفز" التوكنات المتوافقة مع معيار ‏٢٠-‏ERC القائم على إيثريوم لبورصتها اللامركزية (DEX).

ففي ٢٢ أغسطس، أعلنت المنصة أن البورصة اللامركزية المدمجة لويفز بدأت دعم توكنات ٢٠-‏ERC. وفي الآونة الأخيرة، أطلق فريق ويفز أيضًا بوابة جديدة بدعم من توكنات فوستوك وإرغو.

آمالٌ كبيرة لهذه الميزة

كما أعرب فريق ويفز عن أمله في أن يكون للميزة الجديدة تأثير إيجابي وأن يجذب متداولين وأصول جديدة إلى المنصة. حيث يعد المنشور أيضًا أنه:

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"قريبًا، سترون أزواج تداول جديدة مع توكنات ٢٠-‏ERC. ففي العام الماضي، أجرينا عملية التصويت لإدراج توكن ٢٠-‏ERC. وقد فاز بانكور (BNT) في التصويت وأصبح أول مرشح للإدراج في بورصة ويفز اللامركزية. لذلك، حققنا ذلك. [...] والأصل التالي الذي يمكن إضافته عبر البوابة هو إيثريوم. ثم، سنضيف دعم بيتكوين. وهو من المقرر أن يحدث في سبتمبر."

ووفقًا لكوين ٣٦٠، ارتفع سعر ويفز - حيث يتم تداول التوكن حاليًا عند ١,٣١ دولار - بنسبة ١,٦١٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وهي حاليا العملة رقم ٤٨ بين أعلى عملات من حيث القيمة السوقية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في يوليو، أضافت بورصة العملات المشفرة الكبرى "باينانس" دعمًا لعدة بورصات لامركزية إلى "ترست واليت" من خلال دمج بروتوكول كايبر نتورك".