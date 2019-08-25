سعر بيتكوين يكسر ١٠١٠٠ دولار بينما تشهد أعلى العملات البديلة بعض المكاسب

تام شمس - الأحد 25 أغسطس 2019 03:49 مساءً - الأحد، ٢٥ أغسطس - تشهد معظم العملات العشرين المشهورة مكاسب معتدلة في اليوم بينما تدور عملة بيتكوين حول مستوى ١٠١٠٠ دولار.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ١,٦٧٪ خلال اليوم، حيث تم تداولها عند حوالي ١٠١٣٥ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لعملة كوين٣٦٠. وبالنظر إلى الرسم البياني الأسبوعي، انخفضت العملة بحوالي ٠,٧٨٪.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تحتفظ إيثريوم (ETH) بمركزها في أكبر عملة بديلة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٠,٥ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١١,٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتُظهر بيانات كوين٣٦٠ أن قيمة إيثريوم زادت بنسبة تقارب ١ بالمئة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بحوالي ١٩١ دولارًا. وخلال الأسبوع، اكتسبت العملة حوالي ٣,٢٤٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

ارتفعت ريبل بنحو ٣,٣٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند ٠,٢٧٥ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة حوالي ٣,٧٧٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة، كانت الشركات الوحيدة التي شهدت خسائر هي يونوس سيد ليو (LEO)، بانخفاض ٠,٧٣٪ وتشينلينك (LINK)، بانخفاض ٠,٥٩٪، وباينانس كوين (BNB)، الذي انخفض بنسبة ضئيلة عن واحد بالمئة.

وفي وقت كتابة المقالة، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لجميع العملات المشفرة ٢٦٥,٦ مليار دولار، أي حوالي ٠,٢٢٪ أعلى من القيمة التي أعلنت عنها قبل أسبوع.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف يوم أمس فإن إيثريوم في سوق هابطة، لكن شريك بليسهولدر في سي "كريس برنسكي" أوضح سبب اعتقاده بأن إيثريوم مقابل الدولار يعتبر استثمارًا كبيرًا على المدى الطويل.