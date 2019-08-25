هل سيكون الواقع الافتراضي هو الخطوة التالية للصناعة الرقمية؟

تخيل المستقبل القريب عندما يصبح الواقع الافتراضي إلى جانب العملات الرقمية أساسًا للحياة اليومية.

عالم مواز مدعوم من العملات الرقمية

قد يعمل بعض الأشخاص في الواقع الافتراضي حيث ينتقلون للعمل و هم في مكتبهم المنزلي ويقومون بمهام في مكان عمل افتراضي. سيكون العمل في الغالب فكريًا ، لكن عليك فقط التفكير في الاحتمالات فبعد العمل ماذا يمكنك أن تفعل؟

تخيل لعبة متعددة الأدوار بشكل كبير مثل Runescape أو World of Warcraft تم تحويلها فجأة إلى واقع افتراضي VR و أضف الآن العملات الرقمية و البلوكتشين ماذا أصبح لديك ؟ القدرة على امتلاك هذا القوس و السهم في يدك. من المحتمل حتى القدرة على المتاجرة بهما مقابل المال الحقيقي من خلال البلوكتشين.

الآثار لن تكون في الاقتصاد فقط

الألعاب في العالم الافتراضي VR ستؤدي إلى مزيد من التمرينات بين اللاعبين اذ سيتعين على الناس التحرك للعب الألعاب بشكل أكثر فعالية و هذا وحده سوف ينظر إليه على أنه تحسن من قبل الكثيرين.

فيما عدا ذلك ، هناك تداعيات لعالم جديد على رأس العالم الحالي. هل تريد السفر إلى الصين؟ لا حاجة لركوب الطائرة.

احصل على جهاز الواقع الافتراضي الخاص بك وادفع رسمًا بسيطًا للقيام بجولة في الصين ربما في الوقت الفعلي إذ يمكن للعوالم الافتراضية أن تغلف العالم الحالي بأجهزة الكاميرا المناسبة.

قد تأخذ ألعاب القتال معنى جديدا تمامًا. إذ يمكنك محاكاة الواقع المروع المتمثل في قتل شخص ما بمسدس أو سيف و قد يغير ذلك الطريقة التي ننظر بها إلى العنف في ألعاب الفيديو كثقافة فالاحتمالات لا حصر لها إذ أن الواقع الافتراضي سيخلق عمقًا جديدًا للحياة على الأرض و في هذا الكون الموازي سيكون كل شيء ممكنا و مباحا.

العمل و الدفع واللعب في الواقع الافتراضي سيعتمد على البلوكتشين

قد تصبح القدرة على امتلاك الأشياء في الفضاء الافتراضي أكثر أهمية للناس من امتلاك الأشياء المادية.

إذا حدث هذا فمن الصعب التقليل من تأثيره على البيئة الرقمية.

حتى الآن ، حددنا طريقتين حقيقيتين لتقنية VR لتحسين المجتمع لكن هناك فائدة أخرى ليست أقل أهمية و هي الطلب الحقيقي على البلوكتشين.

بعض منصات الألعاب مثل Enjin قد بنيت بالفعل على Ethereum ، ولكن هناك منصات أخرى تحاول بنشاط جذب مطوري الألعاب و حتى Ripple تريد المساهمة في الأمر.

من المرجح أن يشهد المستقبل زيادة في تعويض العمل البدني بواسطة الروبوتات. و سيحصل الناس على مزيد من وقت الفراغ وربما المزيد من المال إما عبر دخل أساسي عالمي أو بزيادة عامة في الأجور مقابل العمل البشري.

و سوف يتحول العمل البشري إلى مساعي فكرية بينما سيتم قضاء وقت الفراغ بشكل متزايد في الفضاء الافتراضي.

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قد تبدو عواقب الألعاب التي تحدث في الواقع الافتراضي حيث تشعر بما يجري أكثر أهمية في المستقبل.

نعم ، ستكون بعض جوانبها ممتعة للغاية. سيكون الناس على سبيل المثال قادرين على امتلاك سيارات سباق باهظة الثمن في الألعاب. و يمكن إنتاج هذه السيارات و بيعها بواسطة شركات تصنيع حقيقية.

يمكن أن يفوز الناس أو يفقدو المال الذي يراهنون عليه في السباقات أو حتى لعب أنواع منتظمة من الألعاب.

ثم هناك عالم جديد من الكازينوهات على الإنترنت ، حيث يمكن للاعبين الدخول و التجول.

تحتاج الصناعة الرقمية لحالات الاستخدام ، ويحتاج الواقع الافتراضي للبلوكتشين

ستكون هذه الأمور أكثر منطقية مع تقنية العملات الرقمية حيث سيرغب الناس في امتلاك الأصول التي سيقضون كثيرًا من الوقت في كسبها و يمكن أن يكون لشبكات البلوكتشين مزايا أخرى مثل تحديد الهوية الشخصية و حالات التحقق من البيانات.

قد يكون العالم الافتراضي أكثر شمولاً وأسهل بكثير من عالمنا الحقيقي فتخيل حضور مباراة ملاكمة فعلية في الواقع الافتراضي ، إلى جانب مليار مشاهد آخر لم يكن من الممكن جمعهم في نفس القاعة؟

و أفضل من ذلك تخيل دفع ثمن التذكرة و إذا بك تصل إلى هناك عن طريق لمس محفظتك الرقمية.

حضور العرض الأول للأفلام وزيارة المنتزهات الترفيهية والمشاركة في الألعاب و الأنشطة قد يصبح كل هذا متاحًا بشكل أكبر ، حتى للأشخاص الذين ليس لديهم الكثير من المال. و قد يكون ذلك في النهاية هو الوعد الحقيقي للتكنولوجيا عبر فتح العالم أمام أولئك الذين قد لا يكون لديهم وسيلة أخرى للوصول إليها بالكامل.

سيكون الواقع الافتراضي من أكبر الدوافع نحو التبني الكامل للعملات الرقمية حول العالم كما لا يخفى دور تكنولوجيا البلوكتشين في تطوير هذه الصناعة الواعدة فهل ستكون هذه هي الخلطة المثالية لما سيبدو عليه المستقبل القريب للبشرية ؟

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المصدر :

www.ccn.com

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