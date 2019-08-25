خدمة حفظ العملات المشفرة "بيتغو" تُعلن دعم إيوس

تام شمس - الأحد 25 أغسطس 2019 11:25 صباحاً - أعلنت شركة بيتغو للخدمات الائتمانية والحماية للعملات المشفرة عن إطلاق خدمة الحفظ والمحفظة متعددة التوقيعات لإيوس.

ووفقًا للبيان الصحفي المنشور يوم ٢٢ أغسطس، قامت بيتغو رسميًا بإضافة إيوس إلى قائمة الأصول المدعومة. وقد علق كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة بن تشان على التطوير من خلال الإشارة إلى بعض المزايا والتحديات التي تطرحها الأصول الجديدة:

"يحتوي برنامج إيوس يو على بعض الفروق المبتكرة مثل سعة المعاملة العالية ونموذج الرسوم الذي تطلب من فريقنا الهندسي توسيع نطاق منصتنا. وقد تمكنا من إنشاء تجربة لمستخدمي إيوس بنجاح وسلسة ومتسقة مع الطريقة التي ندعم بها العملات المعدنية والتوكنات الأخرى."

أكثر من ٢٠٠ عملة مشفرة مدعومة

أضافت بيتغو أيضًا أن خدمات الحماية والحفظ والسيولة لديها محمية بالتوقيعات المتعددة، ويتم دمج جميع الأصول المدعومة من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة. وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة الآن تدعم أكثر من ٢٠٠ عملة وتوكن.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، عيّنت بيتغو نائب الرئيس السابق لمقدم خدمة المحفظة "زابو"، بيت نجاريان، ككبير مسؤولي الإيرادات الجديد.