لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية توافق على تسوية مع مخطط هرمي للعملات المشفرة بقيمة ٥٠٠٠٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 25 أغسطس 2019 02:45 صباحاً - قامت لجنة التجارة الفيدرالية بالولايات المتحدة (FTC) بتسوية التهم التي رفعتها في عام ٢٠١٨ ضد مخطط هرمي مشتبه به يضم أربعة أفراد.

شروط التسوية

وفقًا لبيان رسمي بتاريخ ٢٢ أغسطس، قامت الهيئة التنظيمية بمنع المدعى عليهم بشكل دائم من التسويق متعدد المستويات والعرض الخاطئ لفرص الاستثمار وفرض ما مجموعه ٥٠٠٠٠٠ دولار كجزء من التسوية.

وفي مارس ٢٠١٨، حصلت لجنة التجارة الفيدرالية أولًا على أمر قضائي ضد توماس دلوكا وإريك بينكستون ولويس غاتو وسكوت تشاندلر أوقفوا ممارساتهم التسويقية المضللة وجمّدوا أصولهم. وفي ذلك الوقت، نصت الهيئة على أن الأفراد انتهكوا قانون لجنة التجارة الفيدرالية من خلال "الإعلان والتسويق وترويج مخططات كسب المال المزعومة".

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مخطط هرمي للإحالة

على وجه التحديد، زعم الإجراء أن المدعى عليهم ضللوا المستثمرين من خلال وعدهم بعوائد عالية من دفع عملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC) ولايتكوين (LTC) للتسجيل في المخططات التي يتم تسويقها تحت أسماء "فريق تمويل بيتكوين" و"ماي سفن نتورك". وأشارت اللجنة إلى أن البرامج تمثل مخططات إحالة متسلسلة تتطلب من الأعضاء توظيف مشاركين جدد باستمرار لتوليد إيرادات.

وبحسب ما ورد ادعى المتهمون أن فريق تمويل بيتكوين يمكنه تحويل مبلغ ١٠٠ دولار إلى ٨٠٠٠٠ دولار من الدخل الشهري. وفي نهاية المطاف، فشل معظم المشاركين في تعويض استثماراتهم الأولية، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية.

وكجزء من التسوية المقترحة، سيدفع دلوكا مبلغ ٤٥٣٩٣٢ دولارًا، وسيدفع تشاندلر مبلغ ٣١٠٠٠ دولار. كما وافق بينكستون أيضًا على حكم بقيمة ٤٦١٠٣٥ دولارًا، والذي سيتم تعليقه عند دفع مبلغ ٢٩٤٩١ دولارًا، بسبب عجزه عن سداد المبلغ بالكامل. وإذا تبين لاحقًا أنه أسيء عرض أمواله، فسيتعين عليه دفع المبلغ بالكامل. وقد قدمت لجنة التجارة الاتحادية الأمر المقترح في محكمة المقاطعة الأمريكية للمقاطعة الجنوبية لولاية فلوريدا.