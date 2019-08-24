مديرٌ تنفيذي سابق في مورغان ستانلي ينضم إلى زملائه السابقين في شركة شينزن للعملات المشفرة

تام شمس - السبت 24 أغسطس 2019 04:39 مساءً - انضم جيفري وانغ، رئيس مشتقات شركة مورغان ستانلي آسيا سابقًا، رسميًا إلى أمبر غروب، وهي شركة عملات مشفرة مقرها شينزن.

فحسبما ذكرت بلومبرغ يوم ٢٣ أغسطس، سوف يعمل وانغ من فانكوفر كرئيس للأمريكتين في أمبر. ووفقًا للمقال، كان وانغ يعمل سابقًا في مورغان ستانلي مع أربعة من مؤسسي أمبر الخمسة، واثنان منهم - وين هو وتوني هي - كانا يعملان على إرسال التقارير مباشرة إلى وانغ.

لا راحة لسوق العملات المشفرة

وورد أن هذا القرار أعاد وانغ إلى العمل بعد قضاء الثلاث سنوات الماضية. وأوضح أن فكرة وجود صناعة ناشئة سريعة النمو حيث ستكون تجربته مفيدة هي ما أقنعه بالانضمام إلى أمبر، مضيفًا:

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"مع استمرار الأسواق التقليدية الأكثر نضجًا في رؤية الهوامش المضغوطة والانتقال إلى التشغيل الآلي، فإن السوق المالي للعملات المشفرة لا يزال في مهده".

الذكاء الاصطناعي للتداول

أفادت التقارير أن مجموعة أمبر قد بدأت في عام ٢٠١٥ كمشروع جانبي لأربعة متداولين في مورغان ستانلي - مايكل وو وتيانتيان كولاندر وهُو وهِي - وتوماس تشو وبلومبرغ إل بي. وقد بدأوا العمل في المشروع بدوام كامل في عام ٢٠١٧. ويتمثل هدف أمبر في استكشاف التعلم الآلي للتداول.

وحسبما أوضح كوينتيليغراف في مقالة مخصصة نُشرت في نوفمبر من العام الماضي، فإن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي قد يساعدان روبوتات التداول المختلفة على التطور والنمو باستمرار.