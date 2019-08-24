بيتكوين تحوم حول ١٠١٣٠ دولارًا بينما تتعرض العملات البديلة للخسارة البسيطة

تام شمس - السبت 24 أغسطس 2019 12:48 مساءً - يوم ٢٤ أغسطس، تعاني معظم العملات العشرين الأعلى من خسائر معتدلة خلال اليوم بينما تحوم عملة بيتكوين (BTC) بالقرب من مستوى ١٠١٣٠ دولارًا.

تصوّر السوق من كوين٣٦٠

انخفض سعر بيتكوين حاليًا بنسبة ٠,٦٪ خلال اليوم، حيث تم تداوله عند حوالي ١٠١٣٠ دولارًا في وقت كتابة المقالة، وفقًا لكوين٣٦٠.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

تتمسك إيثريوم (ETH) بمركزها كأكبر عملة من حيث القيمة السوقية، والتي تبلغ حاليًا ٢٠,٥ مليار دولار. بينما تمتلك ثاني أكبر عملة بديلة، وهي ريبل، رسملة سوقية تبلغ ١١,٦ مليار دولار في وقت كتابة المقالة.

وتُظهر بيانات كوين٣٦٠ أن قيمة إيثريوم انخفضت بنسبة ٠,٥٢٪ تقريبًا على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية. في وقت كتابة المقالة، يتم تداول إيثريوم بسعر ١٩١ دولارًا تقريبًا. في الأسبوع، اكتسبت العملة حوالي ٣,٢٤٪.

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مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

انخفضت ريبل بحوالي ٠,٤٣٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ويتداول حاليًا عند ٠,٢٧٢ دولار. وخلال الأسبوع، ارتفعت العملة حوالي ٤,٢١٪.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

من بين أعلى ٢٠ عملة مشفرة، فإن العملة الوحيدة التي سجلت أكثر من نصف بالمئة من مكاسبها غير بيتكوين هي تيزوس (XTZ)، التي ارتفعت بنحو ٢,٧١٪، وأيوتا (MIOTA)، التي ارتفعت بنحو ١,٦٢٪، ويونس سيد ليو ( LEO)، والتي ارتفعت بنسبة ٠,٥٦٪.

وفي وقت كتابة المقالة، بلغ إجمالي القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة ٢٦٨,٥ مليار دولار، بزيادة حوالي ٠,١٥٪ عن هذه القيمة قبل أسبوع.