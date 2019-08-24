باينانس تقدم عضوية VIP مدى الحياة لضحايا تسرب اعرف عميلك

تام شمس - السبت 24 أغسطس 2019 12:48 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الكبرى "باينانس" أنها ستقدم عضوية VIP مدى الحياة لجميع مستخدميها المتأثرين بتسريب صور "اعرف عميلك" (KYC) الذي حدث مؤخرًا على المنصة.

ووفقًا للمدونة الرسمية، تقوم باينانس حاليًا "بالاتصال بنشاط مع جميع الضحايا المحتملين بتوجيه [...] بشأن حماية الخصوصية ورد الحقوق"، وتوصي بشدة "المستخدمين المتأثرين بتقديم طلب للحصول على مستندات تعريف جديدة في منطقتهم". وينص المنشور أيضًا على:

"نحن نعوض المستخدمين المتأثرين بعضوية باينانس VIP مدى الحياة، بما في ذلك رسوم التداول التفضيلية والدعم والمزيد من الخدمات."

عندما يعرف المتسلل عميلك

حسبما ذكر كوينتيليغراف في الآونة الأخيرة، قال باينانس أن التحقيق في تسرب بيانات اعرف عميلك الذي حدث في بداية أغسطس لا يزال مستمرًا. حيث يحاول فريق الأمن والتحقيقات في البورصة تحديد مصدر صور اعرف عميلك مماثلة لتلك التي سربها مخترقون مجهولون.

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وقد أعلنت باينانس عن التسريب في ٧ أغسطس، موضحًا أن شخصًا مجهول الهوية هدد المنصة وطالب ٣٠٠ بيتكوين (BTC) في مقابل حجب أكثر من ١٠٠٠٠ صورة فوتوغرافية لبيانات اعرف عميلك مزعومة من باينانس.

وغالبًا ما تتطلب بورصات العملات المشفرة من المستخدمين تقديم صورة لأنفسهم وهم يقدمون بيانات اعتماد للتحقق من هويتهم.

وتنص باينانس أيضًا على أن بعض الصور التي تم تسريبها تتداخل مع الصور التي تمت معالجتها بواسطة مقدم خدمة خارجي حاولت الاتصال به في البورصة عدة مرات من أوائل ديسمبر ٢٠١٨ إلى أواخر فبراير ٢٠١٩.