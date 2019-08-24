محافظ بنك إنجلترا العملة التي تشبه ليبرا قد تحل محل الدولار الأمريكي

تام شمس - السبت 24 أغسطس 2019 02:47 صباحاً - اقترح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، تحولًا في النظام المالي العالمي عن طريق استبدال الدولار الأمريكي بعملة رقمية مماثلة ليبرا من فيسبوك.

حيث قال كارني في خطاب ألقاه في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في جاكسون هول، وايومنغ، إن العملة الرقمية التي تشبه ليبرا يمكن أن تحل محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ٢٣ أغسطس.

وقال كارني إن استبدال الدولار بعملة رقمية سيكون خيارًا أفضل من السماح باستبدال وضع الاحتياطي الخاص به بعملة وطنية أخرى مثل عملة الرنمينبي الصينية. وأضاف أنه يمكن تقديم "عملة الهيمنة الاصطناعية" الجديدة بشكل أفضل من قبل القطاع العام، من خلال شبكة من العملات الرقمية للبنوك المركزية:

"إن المزيج من عدم اليقين المتزايد في السياسة الاقتصادية والحمائية الصريحة والمخاوف من أن الصدمات السلبية لا يمكن تعويضها بشكل كاف بسبب محدودية مساحة السياسة يؤدي إلى تفاقم التحيز في التضخم في الاقتصاد العالمي." Advertisements

وفي يوليو، جادل كارني بأن ليبرا، بسبب الحجم الهائل للمشروع، يجب أن تكون مثالية تقريبًا في البداية حتى يتم إصداره على الإطلاق، قائلًا:

"إنها إما ناجحة أو أنها ليست كذلك. فإذا نجحت، فستصبح نظامية، لأنها ستشمل عددًا كبيرًا جدًا من المستخدمين. وإذا كنت تستخدم نظام دفع نظامي، فسيكون ذلك عبارة عن ٥ سيغما. عليك أن تكون متصلًا في كل وقت. ولا يمكنك جعل الناس يفقدون المال من محافظهم."

في فبراير ٢٠١٨، ادعى كارني أن بيتكوين (BTC) لا يمكن اعتبارها عملة شرعية من حيث التعريفات التقليدية - ليست وسيلة للتبادل، ولا متجر للقيمة.