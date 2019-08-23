باينانس: الصور المتسربة تتداخل مع تلك التي تتم معالجتها بواسطة جهة خارجية

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 09:51 مساءً - ذكرت بورصة العملات المشفرة الكبرى "باينانس" على أن بعض صور "اعرف عميلك" (KYC) التي تم تسريبها تتداخل مع تلك التي تمت معالجتها بواسطة مزود خدمة خارجي.

ففي إعلان يوم ٢٣ أغسطس، قالت باينانس إن التحقيق في تسرب بيانات اعرف عميلك الذي حدث في ٧ أغسطس لا يزال مستمرًا. حيث يحاول فريق الأمن والتحقيقات في البورصة تحديد مصدر صور اعرف عميلك مماثلة لتلك التي سربها مخترقون مجهولون.

وغالبًا ما تتطلب بورصات العملات المشفرة من المستخدمين تقديم صورة لأنفسهم يقدمون بيانات الاعتماد للتحقق من هويتهم.

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وتنص باينانس على أن بعض الصور التي تم تسريبها تتداخل مع الصور التي تمت معالجتها بواسطة بائع طرف ثالث تم الاتصال به في البورصة عدة مرات من أوائل ديسمبر ٢٠١٨ إلى أواخر فبراير ٢٠١٩. ويوضح البيان بشكلٍ إضافي:

"خلال مراجعتنا للصور التي تم تسريبها، كان هناك العديد من الصور التي تم التقاطها أو الصور التي تم تغييرها بطريقة أو أخرى والتي لا تتطابق مع صور اعرف عيلك في قاعدة البيانات الخاصة بنا ويتم حصرها في التحقيق الشامل. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين كل صورة تمت معالجتها من خلال باينانس لأغراض اعرف عميلك مع علامة مائية رقمية مخفية، والتي كانت غائبة بشكل ملحوظ عن جميع الصور التي تم تسريبها."

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، أعلنت باينانس عن التسريب يوم ٧ أغسطس، موضحةً أن شخصًا مجهول الهوية هدد البورصة وطالب ٣٠٠ بيتكوين (BTC) في مقابل حجب أكثر من ١٠٠٠٠ صورة فوتوغرافية لبيانات اعرف عميلك المزعومة.