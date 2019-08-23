مخترق بريطاني يسلّم أكثر من مليون دولار بالعملات المشفرة لهجمات التصيد

تام شمس - الجمعة 23 أغسطس 2019 08:48 مساءً - أمر قاضٍ بريطاني بمصادرة عملات مشفرة بقيمة ١,١ مليون دولار من أحد المتسللين الذين استخدموا هجمات التصيد لسرقة البيانات الشخصية وبيعها على شبكة الإنترنت المظلمة.

فحسبما ذكرت صحيفة التلغراف يوم ٢٣ أغسطس، حكمت القاضية جوانا كورنر من محكمة التاج في ساوثوارك بأن الشرطة قد تصادر ١,١ مليون دولار من العملة الرقمية من جرانت ويست.

وفي هجماته الإلكترونية، زُعم أن ويست كان يعمل تحت الاسم المستعار "Courvoisier" على الإنترنت واستخدم رسائل البريد الإلكتروني المخادعة لسرقة بيانات العملاء الشخصية - بما في ذلك البيانات المالية، بالإضافة إلى تفاصيل بطاقات الائتمان والخصم - قبل بيعها على شبكة الويب المظلمة مقابل العملات المشفرة.

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٧٨ مليون اسم مستخدم فردي

استهدف ويست الشركات بما في ذلك أوبر وأرغوس وشركة ساينسبري - وهي ثاني أكبر سلسلة متاجر التجزئة في المملكة المتحدة. وخلال التحقيق، صادرت الشرطة بطاقة SD تحتوي على ٧٨ مليون اسم مستخدم وكلمة مرور فردية، ومعلومات عن ٦٣٠٠٠ بطاقة ائتمان وخصم.

وبحسب ما ورد حُكم على ويست بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة التآمر للاحتيال على الممتلكات وحيازتها في مايو. وفي وقت اعتقال ويست، كانت قيمة العملات المشفرة المصادرة حوالي ١,٩٦ مليون دولار، لكن تقلب الأسعار جعل من الصعب على السلطات تحديد القيمة الدقيقة للمصادرة، وفقًا لمحامي الادعاء كيفن باري.

ومن المقرر بيع العملات الرقمية المضبوطة وسيتم تعويض ضحايا ويست عن الأضرار.